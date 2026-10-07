تجلی «لبخند کودکان» در پرتو یاد شهدا در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد فرهنگی «لبخند کودکان، الفبای وطن» با محوریت نکوداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب و گرامی‌داشت شهدای خلیج فارس، به‌ویژه سردار شهید نادر مهدوی، عصر چهارشنبه در ساحل نیلگون خلیج فارس در بوشهر برگزار شد.

این برنامه که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، تعدادی از ادارت و نهادهای فرهنگی و اجرایی، گروه مردم‌پایه فستیوایب و با حضور پرشور بیش از چند هزار کودک و والدین آنها برگزار شد، شامل چندین برنامه فرهنگی‌هنری محوری با هدف پیوند میان نسل نو و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با تمرکز بر مؤلفه‌های امید، نشاط و وطن‌دوستی بود.

تور دوچرخه‌سواری «کودک، روایت، مقاومت»

این برنامه با محوریت نکوداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه میناب و با درج تصویری از دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه بر روی پیراهن ورزشی کودکان دوچرخه‌سوار، از میدان المپیک بوشهر تا میدان پرچم برگزار شد. هدف از این حرکت نمادین، زنده نگه داشتن یاد کودکانی بود که در مسیر دانش‌اندوزی، درس عشق و وفاداری به وطن را با خون خویش مشق کردند. کودکان بوشهری در این مسیر، پیام‌آور صلح و ایستادگی بودند.

رویداد نقاشی «الفبای وطن»

با همکاری جمعی از هنرمندان و طراحان استان، رویداد «الفبای وطن» با موضوع طراحی و نقاشی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر دست و صورت کودکان برگزار شد. این اقدام با هدف تقویت حس غرور ملی، پیوند عاطفی کودکان با نمادهای وطن و نهادینه‌سازی هویت ایرانی-اسلامی از سنین پایه صورت گرفت و با استقبال گسترده کودکان و خانواده‌ها همراه بود.

رویداد معنوی «پیوند آسمانی»

این رویداد به‌عنوان یکی از برنامه‌های نمادین و شاخص، یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه میناب را با یادمان حماسه‌آفرینان خلیج فارس، به‌ویژه سردار شهید نادر مهدوی، گره زد. در این آیین، کودکان ضمن آشنایی با دلاوری‌های اسطوره‌های خلیج فارس، پیمان بستند که ادامه‌دهنده راه پرافتخار شهیدان باشند و در مسیر سربلندی ایران اسلامی گام بردارند. تصویر مشترک شهید نادر مهدوی و ملکان نصیری به‌عنوان نمایندگان دو نسل از مقاومت مردم ایران در برابر تجاوز دشمن آمریکایی، در حرکتی نمادین توسط کودکان بوشهری به پرواز درآمد.

حضور پرشور خانواده‌ها

حضور پرشور خانواده‌ها در کنار فرزندانشان در این رویداد، نه تنها موجب دلگرمی مجریان شد، بلکه بستر مناسبی را برای گفت‌وگو میان نسل‌ها و انتقال شایسته مفاهیم ایثار به کودکان فراهم آورد.

بی‌شک، برگزاری چنین برنامه‌هایی گامی بلند در راستای تربیت نسلی است که همواره «لبخند» را با «ایمان» و «غیرت» در هم می‌آمیزد.