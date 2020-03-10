دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.

قاضی کاشانکی در ابتدای جلسه بیان کرد: این پرونده جمعاً حدود ۱۳۰۰ شاکی دارد.

در این هنگام قاضی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

باقری نماینده دادستان در ابتدای قرائت کیفرخواست مشخصات متهمین و اتهام آن‌ها را به شرح زیر اعلام کرد:

۱) متهم ردیف اول متولد ۱۳۶۰، مدیرعامل شرکت پارسیان عظیم خودرو، متهم است به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۴ هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۴۳۳ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۸۱۶ ریال.

۲) متهم ردیف دوم متولد ۱۳۶۱ نایب رئیس شرکت عظیم خودرو متهم است به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۴ هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۴۳۳ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۸۱۶ ریال.

۳) متهم ردیف سوم متولد ۱۳۵۰، مدیر عامل شرکت صنایع تولیدی عظیم خودرو متهم است به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۱۱۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۹۷۱ هزار ریال.

۴) شخص حقوقی شرکت پارسیان عظیم خودرو.

رئیس کل دادگستری استان تهران روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضائیه از تعیین وقت برای برگزاری دادگاه پرونده عظیم خودرو به عنوان یکی از پرونده‌های پر شاکی در روز ۲۰ اسفند خبر داد که رئیس دستگاه قضا با تقدیر از تلاش‌های دادگستری استان تهران برای رسیدگی فوری و به نتیجه رساندن پرونده‌های پُر شاکی با وجود شرایط خاص کشور، گفت: یکی از علل مراجعات مکرّر به دستگاه قضا و مسئولان قوه قضائیه، درخواست برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه و پُر شاکی است که اهتمام همکاران ما به این پرونده‌ها گره از کار بسیاری از مردم می‌گشاید.

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