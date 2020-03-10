به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما، محمدمهدی خاموشیان مشاور اجرایی و مدیر دفتر معاونت فضای مجازی گفت: با موافقت معاون فضای مجازی، شروع به پیاده سازی پلتفرم بومی سپهر کردیم که امکان ارائه سرویس برروی دستگاه های مختلف از قبیل گیرندههای قدیمی شیما، تلویزیونهای هوشمند اندروید و ستاپباکسهای اندرویدی و همچنین تلفنهای هوشمند را داراست.
خاموشیان افزود: امکان ارائه پخش زنده همه شبکههای تلویزیونی و رادیویی، پخش شبکههای تخصصی و اختصاصی، پخش شبکههای HD، امکان دریافت کیفیت های مختلف استریم براساس کیفیت پهنای باند کاربر، بیش از ۱۵ هزار فیلم و سریال، آرشیو شبکههای تلویزیونی و رادیویی روزهای گذشته، ترافیک نیم بها برای کاربران داخل کشور، لیست علاقهمندیها، دستهبندی محتواها براساس موضوعات و ژانرهای مختلف، سطوح مختلف دسترسی به محتواها، جستجوی پیشرفته بر اساس عناوین محتوایی، شبکه ها و راهنمای الکترونیکی برنامهها، از امکانات موجود روی این سرویس است (EPG).
خاموشیان در پایان بیان کرد: در حال حاضر سرویس فوق به صورت آزمایشی راه اندازی شده و به راحتی گیرنده های آن با استفاده از پورت شبکه به اینترنت متصل شده و بدون نیاز به دانش خاصی توسط کاربران عادی و عمومی قابل استفاده است.
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