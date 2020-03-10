هشدار در خصوص بومی شدن کرونا در کرمان / در خانه بمانید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی عصر سه شنبه نشست خبری با موضوع تشریح جزئیات آخرین وضعیت کرونا در استان کرمان با اشاره به اینکه از دیروز تا امروز حجم نمونههای بالایی در استان به دستمان رسیده است، اظهار کرد: بر اساس پیش بینیها اواخر هفته جاری و هفته آینده با افزایش موج بیماران مراجعه کننده به بیمارستان در استان کرمان مواجه میشویم و موج مثبت هم به صورت انفجاری زیادتر میشود.
وی با اشاره به اینکه از روز گذشته تاکنون مورد جدید از فوتی در استان نداشتیم و در حال حاضر حال بیماران کرونایی بستری نسبتاً خوب است، افزود: یک نفر هم در آی. سی.یو تحت درمان است.
مدیرگروه کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه از هفته گذشته تا کنون دیگر ردپای سفر در موارد جدید کرونا دیده نشده است و این روند بیانگر این واقعیت است که بیماری به شکل بومی شده و اپیدمی در استان اسقرار پیدا کرده است.
وی گفت: در گذشته نگران مسافران بودیم اما اکنون انتقال ویروس در داخل استان افزایش پیدا کرده است که شاخص خوبی نیست. باید فاصله گذاری اجتماعی، شستشوی دستها و گندزدایی سطوح با قوت ادامه یابد تا انتقال این بیماری بین افراد به حداقل برسد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه همچنان استانهای همجوار میتوانند به عنوان کانون آلودگی میتوانند عمل کنند، افزود: به شدت تاکید میکنیم فاصله گذاری اجتماعی و حضور حداقلی در اجتماع و برخورد با سایر افراد جامعه اصل کلیدی برای قطع زنجیره انتقال ویروس است.
شفیعی با تاکید بر این مطلب که در شرایط کنونی خانه امن ترین جای ممکن است، گفت: مردم طی این هفته و هفته آینده نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را مدنظر قرار دهند؛ افراد باید حضور در بیرون از خانه را به حداقل برسانند و خریدهای ضروری را هم در مکانهای با کمترین ازدحام انجام شود.
وی گفت: در صورت ورود به مکانهای با ازدحام جمعیت حتماً از ماسک استفاده شود و بلافاصله بعد از ورود به خانه در اولین اقدام دستها را شسته و اقدام به گندزادایی وسایل و محیط کنیم.
مدیرگروه کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به افزایش موارد بستری در بیمارستانها و موارد مثبت اظهار کرد: افراد باید قبل از شدت گرفتن بیماری و نیاز به درمان به علائم اولیه بیماری توجه داشته باشند. مردم باید علائمی نظیر کسالت، کوفتگی، سردرد، گلو درد، بدن درد، خشکی در ناحیه گلو، سرفه (حتی بدون تب) را جدی گرفته و ضمن حفظ فاصله با سایر افراد خانواده، در کوتاهترین زمان ممکن به نزدیک ترین پزشک مراجعه کنند.
شفیعی عنوان کرد: در صورتی که تشخیص بیماری ساده در ما داده شود باید در منزل با استفاده از ماسک، رعایت اصول بهداشتی و حفظ فاصله با سایر افراد دوران درمان طی شود اما در صورت بروز علائمی نظیر تنگی نفس، تب و لرز باید با ۱۱۵ تماس حاصل یا به بیمارستان مراجعه شود.
وی با اشاره به اینکه علائم بیماری در ۸۰ درصد بیماران خفیف و درمان سرپایی است، افزود: اگر نکات گفته شده را رعایت کنند ویروس در جامعه انتشار پیدا نمیکند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گفت: اقدامات در زمینه کرونا طی این هفته و هفته آینده تشدید میشود تا بیماران را در مراحل اولیه کشف کنیم. افراد میتوانند از طریق سامانه ۱۹۰ و سامانه http://salamat.gov.ir و ارائه علائمشان وضعیت سلامت خود را چک کنند.
وی با تاکید بر لزوم کاهش ازدحام در بیمارستانها و پرهیز از مراجعه غیر ضروری به این مراکز افزود: مراجعه به دلیل بیماریهای سادهتر با توجه به حجم بالای کار، پرسنل را خسته میکند و ممکن است افراد نیازمند خدمات پرسنل آسیب ببیند. همچنین باید توجه داشت که محیطهای بیمارستانی تمیز نبوده و احتمال آلودگی زیاد است. ممکن است فرد با سرماخوردگی ساده به بیمارستان مراجعه کند اما با قرارگیری در محیط آلوده شانس ابتلای خود به کرونا را افزایش دهد.
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