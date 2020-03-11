نگذاریم صادرات ایران با عراق دچار وقفه شود

به گزارش خبرگزاری مهر در پی مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، شیوع ویروس کرونا و کاهش صادرات ایران به عراق، مهدی عبدیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین در نامه‌ای به دکتر جهانگیری معاون رئیس جمهور خواستار توجه کارشناسی به مشکلات صادرکنندگان و پیشگیری از پیامدهای جبران ناپذیر آن با قید فوریت قبل از بروز بحران شد.

در نامه رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین خطاب به اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آمده است: همانگونه که مستحضرید کشور عراق یکی از مهمترین کشورهای هدف صادراتی در شرایط کنونی به ویژه در خصوص صادرات غیرنفتی بوده و حجم و نسبت قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای ارزی کشورمان از طریق تجارت و ارتباطات گسترده با ان کشور حاصل می‌شود، از طرفی طیف گسترده‌ای از واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی با اشتغال بالا، وابسته به ادامه ارتباط بدون وقفه و مستمر با طرف‌های عراقی است و هر گونه خدشه در ارسال و انجام تعهدات به هر دلیلی باعث از دست رفتن این بازار و جایگزینی رقبا و در نتیجه خسران مادی فراوان برای کشور و فعالان اقتصادی و متعاقب آن چه بسا بحران‌های اجتماعی و بیکاری خواهد شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین در ادامه این مکتوب آورده است: پوشیده نیست که تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا از یک سو و تصمیم اخیر شورای FATA در قراردادن نام کشورمان در لیست سیاه از سوی دیگر اندک فضای ارتباطی بانکی را مسدود کرده که بار روانی این موضوع در داخل، نوسانات ارز را در پی داشت و در فضای خارج هم باعث تحمیل هزینه‌های بیشتر به جهت نقل و انتقال وجوه صادراتی خارج از شبکه بانکی به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان شد و در نهایت ادامه حیات اقتصادی را در شرایط رقابتی کنونی سخت‌تر و فضای کسب و کار را بسیار مخاطره آمیز کرده است.

باید تاکید کرد که ضلع سوم و تکمیلی این مثلث، ترس از شیوع کرونا در کشورهای همسایه بویژه کشور عراق بوده که در کنار دو موضوع قبلی فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده که اولین پیامد این بیماری در روابط تجاری فی ما بین، عدم قطعیت در شرایط مرزها، گمرکات کشور عراق و نیز عدم هماهنگی در اجرای استانداردهای بهداشتی صدور کالا در مرزهای مختلف بوده که متعاقب ان شاهد صف‌های طویل کامیون‌ها در پشت مرزها و سرگردانی و بلاتکلیفی رانندگان و محموله‌های صادراتی هستیم که اتفاقاً این تجمع به نوبه خود باعث شیوع بیشتر ویروس شده و مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت.

بر اساس موضوعات مطرح شده باید اذعان کرد صادرات به مهمترین کشور هدف دچار وقفه و مشکل جدی شده لذا به نظر می‌رسد باید دولت محترم، وزارت بهداشت بویژه دستگاه سیاست خارجی کشور به صورت هماهنگ و هدفمند مذاکرات جدی و کارشناسی و فنی را با طرف‌های عراقی به قید فوریت در دستور کار خود قرار داده و با تنظیم، تثبیت و اجرای دقیق پروتکل‌های واحد در دو سوی مرزها نسبت به حل مشکلات مذکور اقدام کرده و حرکت کالا به عراق را با رعایت نکات بهداشتی تضمین کنند.

بدیهی است تأخیر و تعلل در حل این معضلات لطمات جبران ناپذیری به کلیت اقتصاد کشور وارد خواهد کرد که جبران پیامدهای آن در این برهه حساس کنونی امکان پذیر نخواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد با درایت معاون اول رئیس جمهور و بررسی سریع این مشکلات بتوان از پیامدهای ناشی از توقف صادرات به کشور عراق جلوگیری و از چالش‌های صادرکنندگان کم کرد.