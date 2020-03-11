۴۷هزار لیتر الکل از یک کارگاه تولیدی غیرمجاز در فراهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی در این باره گفت: با تداوم طرح‌های عملیاتی پلیس در برخورد با محتکران و مخلان نظام تولید و عرضه اقلام پزشکی، مأموران انتظامی شهرستان فراهان در تحقیقاتی از فعالیت افرادی در خصوص تولید و عرضه الکل در یک کارگاه غیرمجاز در حومه شهر فرمهین مطلع شدند.

این مقام ارشد انتظامی در استان مرکزی اضافه کرد: با تکمیل تحقیقات پلیس و در مراقبت‌های نامحسوس انجام شده، این کارگاه شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی مورد بازرسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: در بازرسی انجام شده از این کارگاه تولیدی مقدار ۴۷ هزار لیتر الکل که بخشی از آن به صورت بسته بندی و آماده عرضه تهیه و مقادیری از آن نیز در یک خودروی تانکردار بارگیری شده بود، کشف شد.

وی اضافه کرد: مراحل قانونی لازم برای دعوت از کارشناسان مربوطه برای بررسی الکل‌های کشف شده در حال انجام است و ۲ فرد دستگیر شده در این عملیات نیز با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.