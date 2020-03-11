بسیج مقابله محیطی با کرونا جایگزین برنامه سلامت نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رئیسی، در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و اهمیت کنترل عوامل محیطی به منظور پیشگیری و کاهش بار بیماری ناشی از این ویروس و با عنایت به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزی و مسافرت‌های احتمالی، طرح جایگزینی بسیج مقابله محیطی با کووید ۱۹ به جای برنامه سلامت نوروزی را ابلاغ و اعلام کرد.

برنامه بسیج مقابله محیطی با کووید ۱۹، با اولویت نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی، بیمارستان‌ها، مراکز نگهداری بیماران بعد از بیمارستان و قبل از منزل، مراکز پسماند ویژه بیمارستانی، واحدهای صنفی کارگاهی، منازل بیماران قطعی و فوتی در صورت لزوم با ارائه برنامه‌های آموزشی، نظارت بر گندزدایی های محیطی، نظارت بر بهداشت فردی، نظارت و توجه به تجمعات انسانی و نظارت بر موارد کفن و دفن متوفیان کرونا ویروس و تأسیسات آبرسانی از ابلاغ برنامه تا اطلاع ثانوی، با حضور فعال بازرسان بهداشت محیط مجهز به تجهیزات مناسب از ۸ صبح تا ۸ شب (با توجه به موقعیت زمانی و مکانی تا ساعت ۲۴) در ساعات اداری و غیر اداری، روزهای تعطیل و همچنین آنکال ۲۴ ساعته در ستاد و مراکز تابعه صبح، اجرا می‌گردد.



در متن کامل دستورالعمل ابلاغی معاون بهداشت وزارت بهداشت خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، آمده است: با توجه ابلاغ دستورالعمل بسیج ملی مبارزه با کووید ۱۹ مقام عالی وزارت به شماره ۱۷۰۴/۱۰۰ مورخه ۱۶/‏۱۲/‏۹۸‬ و همچنین با توجه به اهمیت کنترل عوامل محیطی به منظور پیشگیری و کاهش بار بیماری ناشی از ویروس کووید ۱۹ (کرونا ویروس) و با عنایت به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزی و مسافرت‌های احتمالی، در سال جاری برنامه بسیج مقابله محیطی با کووید ۱۹ (پیوست) جایگزین برنامه سلامت نوروزی می‌گردد، لذا خواهشمند است، دستور فرمائید ضمن لغو اجرای مانور سلامت نوروزی از تمامی ظرفیت‌های موجود در راستای اجرای برنامه مذکور استفاده گردد.



برنامه فوق با اولویت نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی، بیمارستان‌ها، مراکز نگهداری بیماران بعد از بیمارستان و قبل از منزل، مراکز پسماند ویژه بیمارستانی، واحدهای صنفی کارگاهی، منازل بیماران قطعی و فوتی در صورت لزوم با ارائه برنامه‌های آموزشی، نظارت بر گندزدایی های محیطی، نظارت بر بهداشت فردی، نظارت و توجه به تجمعات انسانی و نظارت بر موارد کفن و دفن متوفیان کرونا ویروس و تأسیسات آبرسانی از ابلاغ برنامه تا اطلاع ثانوی، با حضور فعال بازرسان بهداشت محیط مجهز به تجهیزات مناسب از ۸ صبح تا ۸ شب (با توجه به موقعیت زمانی و مکانی تا ساعت ۲۴) در ساعات اداری و غیر اداری، روزهای تعطیل و همچنین آنکال ۲۴ ساعته در ستاد و مراکز تابعه صبح اجرا گردد.



به منظور بهبود اجرای برنامه ضمن اجرای کلیه پروتکل‌های ارسالی در زمینه مقابله محیطی با کرونا ویروس لازم است، چهار محور زیر طبق دستورالعمل پیوستی در دستور کار قرار گیرد:



۱. هماهنگی و مشارکت‌های بین بخشی و برون بخشی

۲. آموزش و اطلاع رسانی عمومی

۳. پایش، نظارت و بازرسی بهداشتی

۴. گزارش دهی

• هماهنگی جهت استفاده مؤثر از ممیزی دفاتر خدمات سلامت حتی در روزهای تعطیل سال جدید

• اطلاع رسانی عمومی در خصوص سامانه ثبت شکایات مردمی ۱۹۰، و سامانه پاسخگویی ۴۰۳۰