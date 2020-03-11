زخمی شدن ۱۱ نفر در حمله راکتی به پایگاه التاجی در شمال بغداد

منابع امنیتی عراقی از شلیک دهها موشک کاتیوشا به پایگاه نظامی التاجی در شمال بغداد که تروریست‌های آمریکایی‌ها در آن هستند، خبر دادند.

اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد: ۱۰ موشک کاتیوشا به پایگاه نظامی التاجی اصابت کرده است اما خساراتی به دنبال نداشته است.

یک خودرو از نوع کیا که موشک‌انداز بر روی آن سوار شده، کشف شده است.

همزمان صدای آژیر خطر در سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد به صدا درآمده بود.

به گزارش منابع عراقی، سفارت آمریکا علاوه بر به صدا درآوردن آژیر، توصیه‌هایی به زبان انگلیسی هم داد.

همزمان با آن بالگردهای آمریکایی بر فراز سفارت به پرواز درآمدند.