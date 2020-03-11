زخمی شدن ۱۱ نفر در حمله راکتی به پایگاه التاجی در شمال بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک شبکه آمریکایی از زخمی شدن ۱۱ نفر در پی شلیک چند راکت کاتیوشا به پایگاه التاجی در شمال بغداد خبر داد.
در همین حال، خبرگزاری رویترز میگوید که در حمله به این پایگاه که محل حضور نظامیان آمریکا است دو آمریکایی و یک انگلیسی کشته شدند.
منابع عراقی پیش از این از شلیک دهها موشک به پایگاه نظامی التاجی در شمال بغداد، به صدا درآمدن آژیر خطر در سفارت آمریکا در بغداد و پرواز بالگردهای آمریکایی خبر داده بودند.
منابع امنیتی عراقی از شلیک دهها موشک کاتیوشا به پایگاه نظامی التاجی در شمال بغداد که تروریستهای آمریکاییها در آن هستند، خبر دادند.
اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد: ۱۰ موشک کاتیوشا به پایگاه نظامی التاجی اصابت کرده است اما خساراتی به دنبال نداشته است.
یک خودرو از نوع کیا که موشکانداز بر روی آن سوار شده، کشف شده است.
همزمان صدای آژیر خطر در سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد به صدا درآمده بود.
به گزارش منابع عراقی، سفارت آمریکا علاوه بر به صدا درآوردن آژیر، توصیههایی به زبان انگلیسی هم داد.
همزمان با آن بالگردهای آمریکایی بر فراز سفارت به پرواز درآمدند.
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