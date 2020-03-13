به گزارش خبرنگار مهر، به همت دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام و مرکز مطالعات اجتماعی تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ دومین وبینار ملی علوم انسانی و اجتماعی و بحران کرونا با موضوع "نهاد دین و بحران جهانی، فرصت‌ها و تهدیدها: دین اجتماعی در محاصره کرونا" برگزار می‌شود.

در این وبینار علیرضا شجاعی زند (دانشگاه تربیت مدرس)، علی انتظاری (دانشگاه علامه طباطبایی)، کریم خان محمدی (دانشگاه باقرالعلوم (ع))، علیرضا افضلی و نورالدین زندیه (دانشگاه امام صادق (ع))، علی الهی خراسانی (بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی)، محمد کاظمی و علی جعفری (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

رسول علم الهدی (دانشگاه امام حسین (ع)) به ارائه بحث می‌پردازند.

این نشست مجازی یکشنبه ۲۵ اسفندماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برپا می‌شود.

ورود از طریق لینک وبینار در سامانه مجازی دانشگاه امام صادق (ع) خواهد بود.

علاقه مندان برای شرکت در این وبینار باید نام خود را ثبت و به عنوان مهمان وارد شوند.