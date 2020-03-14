۶۰ درصد مبتلایان به کرونا در استان سمنان بهبود یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تأکید بر لزوم رعایت نکات و اصول اولیه بهداشتی اظهار داشت: تاکنون ۶۰ درصد مبتلایان به کرونا در استان بهبود یافتند و از بیمارستان‌های تحت مدیریت این دانشگاه ترخیص شدند.

وی بابیان اینکه مردم باید برای شکست کرونا در خانه بمانند و به‌جز در موارد ضروری از خانه خارج نشوند، تصریح کرد: شهروندان با مراجعه به سامانه خودارزیابی به آدرس www.salamat.gov.ir سلامت خود و خانواده را ارزیابی کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان تأکید کرد: مردم باید ویروس کرونا را جدی بگیرند و اخبار رسمی و معتبر را درباره آمار مبتلایان از رسانه‌های رسمی دنبال کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز در این نشست اظهار داشت: تاکنون نتیجه آزمایش ۱۹۷ نمونه در شاهرود مثبت گزارش‌شده است که تعداد ۱۱۷ نفر از آنان با بهبودی از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

رضا چمن بیان کرد: باید از مردمی که پیام‌ها و توصیه‌های ما مبنی بر ضرورت در منزل ماندن را جدی گرفته‌اند و به شکل چشمگیری مسافرت‌ها را کاهش داده‌اند تقدیر کنیم و همچنین لازم است که از سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین سلامت و همه‌کسانی که نیکوکارانه و خیرخواهانه در تأمین تجهیزات موردنیاز به یاری همکاران ما و مردم نیازمند آمده‌اند تشکر فراوان داشته باشیم.