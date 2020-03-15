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۲۵ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۲۰

رئیس بازرسی اتاق اصناف کرمانشاه عنوان کرد:

برخورد اجراییات شهرداری با دستفروشان

برخورد اجراییات شهرداری با دستفروشان

کرمانشاه_ رئیس بازرسی اتاق اصناف کرمانشاه از برخورد اجراییات شهرداری کرمانشاه با دستفروشان سطح شهر و تذکر به اصناف خبر داد.

رامین پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته با حضور معاون دادستان، بازرسی اتاق اصناف، نماینده اجراییات شهرداری و پلیس اماکن از بازارهای سطح شهر بازدید به عمل آمد و به صاحبان واحدهای صنفی برای تعطیل کردن واحدها در شرایط فعلی تذکرات لازم داده شد.

وی افزود: این بازرسی‌ها از محدوده خیابان ۲۲ بهمن، شریعتی، مدرس و مجتمع‌های تجاری انجام شد و به واحدهای صنفی تذکر داده شد که برای حفظ سلامت خود و جامعه تا اطلاع ثانوی تعطیل کنند.

رئیس بازرسی اتاق اصناف کرمانشاه تصریح کرد: بازرسان امروز هم به واحدهای صنفی شهرک‌های معلم و مسکن تذکرات لازم را ارائه می‌دهند.

پهلوانی با بیان اینکه اطلاع رسانی‌های لازم به صورت کتبی و شفاهی انجام شده است، گفت: اصنافی که این تذکرات را رعایت نکنند باید منتظر صدور احکام قضائی باشند.

وی عنوان کرد: نانوایی‌ها، قصابی‌ها، مرغ فروشی‌ها، واحدهای صنفی عرضه کننده آجیل و خشکبار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها تعطیل نخواهند شد.

این مسئول با بیان اینکه صنف تعمیرکاران خودرو نیز تعطیل نمی‌شود، بیان داشت: مجتمع‌های تجاری، پوشاک و کیف و کفش فروشی‌ها، کافی شاپ‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها نیز باید تعطیل شوند.

رئیس بازرسی اتاق اصناف کرمانشاه از برخورد اجراییات شهرداری با دستفروشان و دوره گردها خبر داد و گفت: اصناف با واحدهای صنفی متخلف برخورد خواهد کرد با این حال نیازمند برخورد قضائی هم هستیم.

وی تعطیلی واحدهای صنفی مذکور را نیازمند انجام اقدامی فرهنگی دانست و افزود: مردم باید رعایت کنند زیرا تا زمانی که مردم در خیابان هستند مغازه‌ها هم باز خواهند بود.

کد مطلب 4878753

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