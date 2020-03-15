طرح توسعه بازار محصولات دانش بنیان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، صندوق توسعه فناوری‌های نوین با همکاری شبکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با استفاده از پتانسیل‌های کارگزاران این شبکه، طرح «توسعه بازار محصولات دانش بنیان» را با هدف تسهیل تقاضای محصولات دانش بنیان در سراسر کشور اجرا می‌کند.

محصول حائز شرایط طرح توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان باید در لیست محصولات یا موضوعات دانش بنیان قرار داشته باشد، همچنین این محصول از گواهینامه و مجوزات لازم برخوردار باشد. بر اساس این طرح، نرم افزارهای مورد تأیید کارگروه تأیید صلاحیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز مورد حمایت تسهیلات لیزینگ قرار می‌گیرند.

محصول دانش‌بنیان مورد پذیرش همچنین می‌‎تواند واسطه‌ای، سرمایه‌ای، مصرفی (با شرایط نظارت خاص و تایید صندوق نوآوری و شکوفایی)، باشد. ملحقات و لوازم جانبی محصول دانش بنیان، مشروط بر اینکه در کارکرد صحیح محصول نقش اساسی داشته باشد، می‌تواند در ارزش قرارداد یا پیش فاکتور لیزینگ محاسبه شود.

فروشنده مورد تایید در این طرح باید به تایید کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده باشد. همچنین فروشنده از ظرفیت تولید مطلوب با وجود قراردادهای جاری و آتی برخوردار باشد.

در این طرح خریدار دارای شخصیت حقوقی خصوصی یا تعاونی (شرکت یا موسسه غیر دولتی و غیر عمومی) یا دارای شخصیت حقیقی با صلاحیت تایید شده در یکی از نظام‌های قانونی (پزشکی، مهندسی، صنفی و..) و یا مراجع رسمی کشور (جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و...)است. خریدار همچنین باید از امکان ارائه تضامین لازم و چک بازپرداخت با توجه به توانمندی مالی و اعتباری برخوردار باشد.

نرخ تسهیلات در این طرح ۹% برای یک سال می‌باشد. مدت تنفس خریدار نیز ۳ تا ۶ ماه است. دوره بازپرداخت نیز حداکثر ۳۶ ماه با احتساب دوره تنفس خواهد بود. میزان تسهیلات نیز ۸۰ درصد مبلغ قرارداد یا پیش فاکتور خواهد بود.