به گزارش خبرنگار مهر، احمد ملایری ظهر یکشنبه در نشست کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با کرونای میامی به میزبانی فرمانداری شهرستان با اشاره به نقش رسانه‌ها در برهه کنونی، بیان کرد: وظیفه سنگینی به عهده رسانه‌ها است و هر یک از رسانه‌ها باید با نوآوری و ایده پروری در پیشگیری و مبارزه با این ویروس اقدام کنند.

وی با بیان اینکه انتشار تصاویر و فیلم‌های آموزشی و مفهومی کمک زیادی به رویارویی با این بیماری می‌کند، راه‌های مقابله گفته‌شده تنها باید ملکه ذهن مردم شود، افزود: همراه با آگاه سازی، آرامش نیز باید به مردم داد و از سوی دیگر رسانه‌ها باید حساسیت مردم را نیز درباره بهداشت همگانی ارتقا دهند اما با حفظ آرامش برای تمام آحاد جامعه.

فرماندار میامی با بیان اینکه هنوز برخی از مردم حساسیت کرونا را درک نکرده‌اند، تاکید کرد: این رسالت رسانه‌ها است که درباره کرونا ویروس اطلاع رسانی کنند.

ملایری با بیان اینکه امروز وقتی موفق می‌شویم که بتوانیم زنجیره گسترش ویروس را بشکنیم، گفت: مردم مهمترین بخش در این معادله هستند که باید با درک شرایط به همکاری با نهادها و ارگان‌های ذی صلاح بپردازند.

وی اصحاب رسانه‌ها را بعد از کادر درمانی، دومین جبهه مبارزه با کرونا نامید و تاکید کرد: باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده کرد تا بتوانیم به مردم آگاهی دهیم.

فرماندار میامی با بیان اینکه هنوز دیده می‌شود که متأسفانه در برخی روستاها تشییع‌جنازه با حضور مردم برگزار می‌شود، ابراز کرد: هیچ صاحب عزایی مجاز به دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع نیست، در غیر این صورت به مقامات قضائی معرفی خواهد شد.

ملایری تاکید کرد: تذکرها بسیار جدی است و طبق قانون، تهدید سلامت عمومی جرم محسوب می‌شود.