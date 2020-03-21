روزانه ۱۰۰ هزار لیتر الکل در بیمارستان ها توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مهرعلیان، روز شنبه دوم فروردین ۹۹ در نشست خبری تشریح فعالیت ستاد هدایت و راهبری سازمان غذا و دارو در مقابله با کرونا، گفت: روزانه ۲۵۰ هزار لیتر الکل در کشور تولید و ۱۰۰ هزار لیتر هم از ذخایر قبلی استفاده می‌شود.

وی افزود: از ۲۵۰ هزار لیتر الکل تولیدی، روزانه تا ۱۰۰ هزار لیتر به بیمارستان‌ها اختصاص می‌یابد، ۸۰ هزار لیتر در داروخانه‌ها توزیع و بیش از ۳۰ هزار لیتر نیز در شرکت‌های دارویی برای تولید محلول‌های ضد عفونی توزیع می‌شود.

مهرعلیان ادامه داد: در حال حاضر ژل ضد عفونی به وفور در داروخانه‌ها وجود دارد و کمبودها بیشتر در حوزه محلول‌های ضد عفونی است.

وی افزود: در حوزه داروهای حمایتی کرونا نظیر سُرم‌ها تا ۳ برابر و مسکن‌ها تا ۲ برابر افزایش مصرف داشته ایم، مصرف محلول‌های ضدعفونی فقط در بیمارستان‌ها ۵ برابر شده است به همین علت شبکه بیمارستانی را به شرکت‌های تولید کننده متصل کرده ایم.