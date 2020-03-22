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۳ فروردین ۱۳۹۹، ۱۱:۰۰

در پیامی؛

روابط عمومی کل سپاه درگذشت والده سردار نایینی را تسلیت گفت

روابط عمومی کل سپاه درگذشت والده سردار نایینی را تسلیت گفت

روابط عمومی کل سپاه در پیامی درگذشت والده ارجمند شهید حمیدرضا نایینی و سردار علی محمد نایینی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی درگذشت سکینه گدازچی والده شهید حمید رضا نایینی و سردار سرتیپ دوم پاسدار علی محمد نایینی — رییس مرکز اسناد وتحقیقات دفاع مقدس سپاه—روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ دوم پاسدار برادر علی محمد نایینی

رییس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه

انا لله و انا الیه راجعون

با سلام و تحیات؛

درگذشت والده ارجمند جنابعالی و شهید والامقام "حمیدرضا نایینی"، مرحومه "حاجیه خانم سکینه گدازچی"موجب تاثر و تالم پاسداران انقلاب و همکاران جنابعالی گردید.

بی شک مجاهدت، صلابت و شکیبایی مادرانی معزز مانند آن بانوی مومنه و صالحه در تربیت فرزندانی مجاهد، انقلابی و ولایی و نیز اهدای شهیدانی گرانقدر در میدان های جهاد فی سبیل الله و عرصه های دفاع مقدس از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی که موجبات رضای الهی و سربلندی ایران و ایرانی در تاریخ معاصر را رقم زدند در وصف نمی‌گنجد و کلمات در تکریم و ستایش آنان قاصر است.

با ادای احترام به ساحت ایمان و مقام صبر و بردباری آن بانوی جلیله، این مصیبت جانکاه را به جنابعالی و بیت شریف شهید نایینی تسلیت عرض نموده و از درگاه پروردگار متعال برای آن فقیده سعیده رضوان و رحمت واسعه الهی و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا (س) و فرزند شهیدش و برای بازماندگان مکرم صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می کنیم.

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 4883945

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