روابط عمومی کل سپاه درگذشت والده سردار نایینی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی درگذشت سکینه گدازچی والده شهید حمید رضا نایینی و سردار سرتیپ دوم پاسدار علی محمد نایینی — رییس مرکز اسناد وتحقیقات دفاع مقدس سپاه—روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ دوم پاسدار برادر علی محمد نایینی

رییس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه

انا لله و انا الیه راجعون

با سلام و تحیات؛

درگذشت والده ارجمند جنابعالی و شهید والامقام "حمیدرضا نایینی"، مرحومه "حاجیه خانم سکینه گدازچی"موجب تاثر و تالم پاسداران انقلاب و همکاران جنابعالی گردید.

بی شک مجاهدت، صلابت و شکیبایی مادرانی معزز مانند آن بانوی مومنه و صالحه در تربیت فرزندانی مجاهد، انقلابی و ولایی و نیز اهدای شهیدانی گرانقدر در میدان های جهاد فی سبیل الله و عرصه های دفاع مقدس از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی که موجبات رضای الهی و سربلندی ایران و ایرانی در تاریخ معاصر را رقم زدند در وصف نمی‌گنجد و کلمات در تکریم و ستایش آنان قاصر است.

با ادای احترام به ساحت ایمان و مقام صبر و بردباری آن بانوی جلیله، این مصیبت جانکاه را به جنابعالی و بیت شریف شهید نایینی تسلیت عرض نموده و از درگاه پروردگار متعال برای آن فقیده سعیده رضوان و رحمت واسعه الهی و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا (س) و فرزند شهیدش و برای بازماندگان مکرم صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می کنیم.

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی