اجرای یک طرح ملی شنا در سال جدید/ «کرونا» ضربه بزرگی به ورزش زد

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۸ برای فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو یکی از سخت‌ترین و بدشانس‌ترین سال‌های ممکن بود. شناگرانی که در بهترین وضعیتِ خود، برای کسب سهمیه المپیک قرار داشتند، تیم ملی واترپلو نیز که پس از ۴۴ سال با کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی امید زیادی به طلسم شکنی و حضور در المپیک توکیو داشت در ابتدا و انتهای سال ۹۸ از استخر، یکی از ابتدایی‌ترین و اصلی ترین ابزار مورد نیاز محروم بودند.

محسن رضوانی، رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در گفتگو با خبرنگار مهر شرحی از آنچه در سال ۹۸ در فدراسیون رخ داد را بیان کرد.

* ۹۸ سخت گذشت

سال ۹۸ از نظر مسائل مالی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشور وجود داشت بسیار سخت گذشت اما در هر سه بخش شنا، شیرجه و واترپلو در دو بخش سخت افزار و نرم افزار توانستیم حرکت رو به جلو داشته باشیم. مسابقات رده‌های سنی آسیا مهمترین رویدادی بود که تیم ملی واترپلو موفق به کسب مقام سوم شد. در شنا نیز چندین رکورد ملی شکسته شد و در بخش شیرجه هم چند مدال به دست آوردیم. در مجموع نتایج کسب شده نمره قبولی دریافت کرد.

* هزینه بلیت هواپیما هم تیم‌های میزبان پرداخت کردند

با رایزنی‌هایی که صورت گرفت موفق شدیم تیم ملی واترپلو را به دو سفر تدارکاتی بدون پرداخت هزینه‌ای اعزام کنیم، حتی پول بلیت هواپیما از سوی دو کشور سنگاپور و کره پرداخت شد و اینها به خاطر ارزش مدالی است که تیم ملی واترپلو در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا به دست آورد. اردوی تدارکاتی کره جنوبی و سنگاپور دو رویداد تدارکاتی بود که تیم ملی واترپلو در آن شرکت کرد و زمینه‌ای برای آمادگی تیم ملی در رقابت‌های انتخابی المپیک توکیو شد.

* ویروس کرونا ضربه بزرگی به ورزش زد

تیم ملی شنا نیز در چندین مسابقه حضور داشت. ملی پوشان خود را برای مسابقات کسب سهمیه در اسفندماه ۹۸ و خرداد ۹۹ مهیا کرده بودند که با توجه به شیوع ویروس کرونا مسابقات انتخابی اسفندماه برای شرکت کنندگان خارجی لغو شد. تا به امروز حدود ۵۰ درصد و خورده‌ای مسابقات کسب سهمیه در رشته‌های مختلف صورت گرفته و حدود ۴۰ درصد و خورده‌ای نیز باقی ماند است. شیوع ویروس کرونا ضربه بزرگی به ورزش زد.

* فردی غیر ورزشی مسئول استخر آزادی بود!

ابتدای سال ۹۸ با چالش‌های سخت مواجه شدیم. مسئولی به عنوان مدیر در استخر آزادی حضور داشت که فردی غیرورزشی بود. به مسئولان توصیه کردیم که او نمی‌تواند این کار را انجام دهد و دید ورزشی ندارد. در نتیجه او را به باشگاه انقلاب منتقل کردند که البته بیشتر از ۲-۳ ماه دوام نیاورد و از آنجا نیز اخراج و یا برکنار شد. در این میان تنها ضربه‌ای که به تیم‌های شنا، شیرجه و واترپلو زده شد این بود که نتوانستند تمرینات مناسبی در راه کسب سهمیه المپیک داشته باشند. مطمئن باشید تأثیر این وقفه در مسابقات انتخابی المپیک خردادماه ۹۹ نیز دیده خواهد شد.

* امکانات خوبی از فدراسیون جهانی شنا گرفتیم

صحبت‌هایی مبنی بر این مطرح بود که فدراسیون شنا ایران با فدراسیون جهانی مشکل دارد اما خدا را شکر تابستان سال ۹۸ فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا من را به عنوان نماینده فدراسیون جهانی برای انتخابات فدراسیون افغانستان اعزام کرد که این شروع خوبی است. در ادامه نیز توانستیم امکانات خوبی از فدراسیون جهانی دریافت کنیم که مهمترین آن مجهز کردن استخر آزادی به «تاچ پد» بود که به عنوان پیشکسوت در این رشته به آن افتخار می‌کنیم.

* ثبت نام فیزیکی انجام نمی‌شود

نکته مهم دیگر مسئله بانک اطلاعاتی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو بود که توانستیم آن را کامل کنیم از همکارانم مخصوصاً محسنی تشکر می‌کنم. البته شروع کار در زمان فتاحی بود. در حال حاضر دیگر هیچ ثبت نامی به صورت فیزیکی انجام نمی‌شود. کار خوبی که مورد نظر وزارت ورزش است و به کلیه فدراسیون‌ها نیز اعلام شده تا از این طرح استفاده کنند.

* با درایت صالحی امیری جلوی بسیاری از مشکلات در ورزش ایران گرفته شد

حضور من و فتاحیان در کمیته ملی المپیک اتفاقی است که رقم خورد. یکی از افتخاراتم این است که در کنار صالحی امیری کار را یاد بگیرم. او از افراد فرهیخته، هوشمند و بسیار فرهنگی است که تأثیر فعالیتش در کمیته ملی المپیک مشهود است. بسیاری در خارج سعی کردند که در ورزش ایران مشکل بوجود آورند که با درایت صالحی امیری جلوی بسیاری از آنها گرفته شد. به همین دلیل از او تشکر می‌کنم. مسئله دیگر که با حضور صالحی امیری در ورزش بوجود آمده مسئله بودجه است که اصلاً با گذشته قابل مقایسه نیست. با رأی اکثریت مجمع این افتخار نصیبم شد تا در هیئت اجرایی حضور داشته باشم.

* امیدوارم فردی در حد فتاحیان برای شنا پیدا کنیم

فتاحیان نیز به عنوان سرپرست مسئول بین الملل کمیته ملی المپیک انتخاب شد که این افتخاری برای هر کسی است. همه فتاحیان را برای این سمت تأیید کردند و من نیز او را تأیید کردم. برای من بسیار سخت بود تا با این موضوع کنار بیاییم. مدتی درگیر بودم اما چون می‌دانستم فتاحیان شخصی است که می‌تواند بخش بین الملل کمیته المپیک را مدیریت کند و بسیار تأثیرگذار و شایسته خواهد بود با این تصمیم موافقت کردم. امیدوارم بتوانیم فردی را در حد فتاحیان پیدا کنیم.

* نبود فتاحیان حس خواهد شد

فدراسیون شنا قطعاً نبود فتاحیان را حس خواهد کرد. او در کنار ما خواهد بود تا دوران سرپرستی را انجام دهد و در این مدت یک نفر را به عنوان کمک به همراه او خواهیم گذاشت تا کارهای فدراسیون رو به جلو انجام شود.

* فوتبال در حال خروج از حالت ورزش و تبدیل شدن به مسئله سیاسی است

فدراسیون شنا و هیچ فدراسیون دیگری را نمی‌توان با فوتبال مقایسه کرد. فوتبال از حالت ورزش در حال خروج است و به یک مسئله سیاسی در دنیا تبدیل می‌شود. رقم‌هایی که در فوتبال در حال جابجایی است تصورش ممکن نیست اما امیدوارم روزی باشگاه‌هایی که در فوتبال سرمایه گذاری می‌کنند و پول‌های هنگفت هزینه می‌شود مجبور شوند تا مقداری را در ورزش‌های پایه در اولویت قرار دهند و سپس در سایر رشته‌ها در بخش تیم داری هزینه کنند. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد ما در رشته‌های پایه نمی‌توانیم قد علم کنیم و مدال کسب کنیم. این اتفاقی است که در تمام کشورهای صاحب نام رقم خورده و امیدوارم روزی در کشور ما نیز این شرایط به وجود آید.

* مهم‌ترین مسئله عبور از بحران کرونا است

مهمترین مسئله در حال حاضر عبور از بحران ویروس کرونا است امیدوارم این بیماری ریشه کن شود. فعلاً باید به این موضوع فکر کنیم. تمام زحماتی که ورزشکاران در دنیا برای کسب سهمیه کشیده‌ و تمریناتی که انجام داده اند به باد رفته و نتیجه‌ای در پی نداشت. امیدوارم هر چه سریع‌تر تکلیف این موضوع مشخص شود تا ما نیز بتوانیم زودتر برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم.

* برنامه سال جدید طرح ملی ریشه کنی عدم آشنایی با شنا است

طرح ملی ریشه کنی عدم آشنایی با شنا از طرح‌هایی است که در سال جدید آن را انجام خواهیم داد. در چند نهاد مهم قانونگذاری و اجرایی کشور به دنبال آن هستیم تا بتوانیم این طرح ملی را اجرایی کنیم.