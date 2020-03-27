ورود خودروها به مرکز خوزستان ۵۰ درصد کاهش داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام عباس بهرامی نیا دراین‌باره اظهار کرد: در روز گذشته (هفتم فروردین سال جاری) ۴۵ هزار و ۹۳۰ وسیله نقلیه از آزاد راه بندر امام خمینی (ره) اهواز، حمیدیه اهواز، خرمشهر اهواز، ملاثانی اهواز، شوش اهواز (کمربندی شمالی اهواز)، آبادان اهواز (دارخوین اهواز) و ورودی شرق اهواز به مرکز استان وارد شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش داشته‌اند.

وی افزود: در محورهای یاد شده خروج از مبدأ اهواز نیز با ثبت ۵۰ هزار و ۴۱۷ تردد نسبت به مدت مشابه سال قبل نسبت به پارسال ۴۹ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: کل تردد وسایل نقلیه صورت گرفته روز گذشته در استان با کاهش ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۱۲ هزار و ۲۸۲ تردد رسیده است.

وی اضافه کرد: ورود وسایل نقلیه به استان از ۸ محور استان با ثبت ۱۱ هزار و۷۸۰ تردد نشان دهنده کاهش ۷۱ درصدی و خروج وسایل نقلیه با ثبت ۱۱ هزار و ۹۸۷ تردد بیانگر کاهش ۷۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

بهرامی نیا ادامه داد: روز گذشته خروج وسایل نقلیه در محورهای بهبهان - دهدشت ۶۴ درصد، اندیمشک -دهلران ۲۰ درصد، اندیمشک پل دختر ۶۵ درصد، آزاد راه اندیمشک - خرم آباد ۸۱ درصد، مسجدسلیمان - دشتک ۶۷ درصد، بهبهان - دیلم ۸۰ درصد، هندیجان - دیلم ۸۸ درصد و دهدز- لردگان ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند.

بهرامی نیا ادامه داد: ورود وسایل نقلیه در محورهای دهدشت - بهبهان ۶۸ درصد، دهلران - اندیمشک ۳۶ درصد، پلدختر اندیمشک ۴۳ درصد، آزاد راه خرم آباد - اندیمشک ۷۰ درصد، دشتک - مسجدسلیمان ۶۹ درصد، دیلم -بهبهان ۸۱ درصد، دیلم - هندیجان ۸۹ درصد و لردگان - دهدز ۷۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند.‌