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۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱۴:۵۱

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان:

ورود خودروها به مرکز خوزستان ۵۰ درصد کاهش داشت

ورود خودروها به مرکز خوزستان ۵۰ درصد کاهش داشت

اهواز- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: در هفتم فروردین‌ماه امسال ورودی به مرکز استان با ثبت بیش از ۴۵ هزار تردد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام عباس بهرامی نیا دراین‌باره اظهار کرد: در روز گذشته (هفتم فروردین سال جاری) ۴۵ هزار و ۹۳۰ وسیله نقلیه از آزاد راه بندر امام خمینی (ره) اهواز، حمیدیه اهواز، خرمشهر اهواز، ملاثانی اهواز، شوش اهواز (کمربندی شمالی اهواز)، آبادان اهواز (دارخوین اهواز) و ورودی شرق اهواز به مرکز استان وارد شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش داشته‌اند.

وی افزود: در محورهای یاد شده خروج از مبدأ اهواز نیز با ثبت ۵۰ هزار و ۴۱۷ تردد نسبت به مدت مشابه سال قبل نسبت به پارسال ۴۹ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: کل تردد وسایل نقلیه صورت گرفته روز گذشته در استان با کاهش ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۱۲ هزار و ۲۸۲ تردد رسیده است.

وی اضافه کرد: ورود وسایل نقلیه به استان از ۸ محور استان با ثبت ۱۱ هزار و۷۸۰ تردد نشان دهنده کاهش ۷۱ درصدی و خروج وسایل نقلیه با ثبت ۱۱ هزار و ۹۸۷ تردد بیانگر کاهش ۷۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

بهرامی نیا ادامه داد: روز گذشته خروج وسایل نقلیه در محورهای بهبهان - دهدشت ۶۴ درصد، اندیمشک -دهلران ۲۰ درصد، اندیمشک پل دختر ۶۵ درصد، آزاد راه اندیمشک - خرم آباد ۸۱ درصد، مسجدسلیمان - دشتک ۶۷ درصد، بهبهان - دیلم ۸۰ درصد، هندیجان - دیلم ۸۸ درصد و دهدز- لردگان ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند.

بهرامی نیا ادامه داد: ورود وسایل نقلیه در محورهای دهدشت - بهبهان ۶۸ درصد، دهلران - اندیمشک ۳۶ درصد، پلدختر اندیمشک ۴۳ درصد، آزاد راه خرم آباد - اندیمشک ۷۰ درصد، دشتک - مسجدسلیمان ۶۹ درصد، دیلم -بهبهان ۸۱ درصد، دیلم - هندیجان ۸۹ درصد و لردگان - دهدز ۷۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند.‌

کد مطلب 4887150

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