میترا جودکیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملکرد سیستم ایمنی بدن نقش مهمی در پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا دارد؛ از این رو رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه و حصول اطمینان از دریافت کافی ریزمغذیها و پروتئین از برنامه غذایی روزانه، نقش مهمی در پیشگیری از ابتلاء به این بیماری دارد.
وی افزود: نداشتن تغذیه درست، کمبود مواد غذایی، کمبود ویتامینهایی نظیر A ، D و C و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلاء به بیماریها را افزایش میدهد.
مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول، بیان کرد: به منظور افزایش سطح ایمنی بدن باید روزانه از منابع غذایی و ویتامین C شامل انواع میوهها و سبزیجات از جمله سبزیهای برگ سبز مانند سبزی خوردن، انواع کلم، گوجه فرنگی، پیاز خام، شلغم، انواع مرکبات مانند لیموترش، لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی، نارنج و کیوی و دیگر میوهها و سبزیها استفاده کرد.
جودکیان تصریح کرد: با توجه به نقش ویتامینهای A و E در تقویت سیستم ایمنی بدن باید روزانه از منابع غذایی، ویتامین A و منابع گیاهی مانند انواع سبزیها و میوهجات زرد و نارنجی، هویج، کدو حلوایی، موز و انواع مرکبات و منابع حیوانی مانند زرده تخممرغ، شیر، لبنیات و منبع غذایی ویتامین E و روغنهایی مانند کانولا، گلرنگ، آفتابگردان و ذرت استفاده کرد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع علمی هیچگونه توصیه جدیدی مبنی بر مصرف مکمل ویتامین D به منظور پیشگیری از بیماریهای تنفسی و ویروس کرونا ارائه نکردهاند؛ لذا در شرایط فعلی با توجه به نقش ویتامین D طبق روال قبلی و مطابق با دستورالعملهای کشوری موجود و برنامه کشوری باید مکمل یاری را در تغذیه رعایت کرد.
مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول، یادآور شد: برای کودکان سه روزه تا پایان ۲۴ ماهگی قطره ویتامین آ. د باید به صورت روزانه یک سیسی معادل ۲۵ قطره استفاده شود.
جودکیان با بیان اینکه نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله نیز برای تأمین ویتامین D باید هرماه یک عدد قرص ژلهای ۵۰ هزار واحدی مصرف کنند، اضافه کرد: جوانان، میانسالان و سالمندان نیز باید ماهانه یک عدد قرص ژلهای ۵۰ هزار واحدی ویتامین D مصرف کنند.
مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول ادامه داد: همچنین مادران باردار از شروع بارداری تا زمان زایمان باید روزانه یک عدد قرص ژلهای یک هزار واحدی و مادران شیرده در ۶ ماه نخست بارداری باید روزانه یک عدد قرص ژلهای یک هزار واحدی مصرف کنند.
وی به توصیههای ایمنی غذایی برای پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: ویروس کرونا در شرایط انجماد بسیار پایدار بوده است و در دمای منفی ۲۰ درجه تا ۲ سال میتواند زنده بماند؛ از آن جایی که کرونا به دمای معمولی پخت (۷۰ درجه) حساس است؛ بنابراین به عنوان یک اصل کلی باید از مصرف محصولات حیوانی مانند شیر، تخممرغ، گوشت قرمز، مرغ و ماهی خام و نیمه پخته اجتناب کرد.
مدیر گروه بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی دزفول در ادامه اظهار کرد: هنگام استفاده و آمادهسازی مواد خام حیوانی مانند شیر خام، گوشت و سایر فرآوردههای حیوانی برای جلوگیری از آلودگی سایر مواد غذایی باید دستها به طور کامل شستوشو شوند.
جودکیان تأکید کرد: از تخته و چاقوی جداگانه برای خُرد کردن گوشت خام و مواد غذایی پخته استفاده و از تماس مستقیم با حیوانات خودداری شود.
وی ضمن توصیه به پرهیز از ذبح، فروش، تهیه و یا مصرف گوشت حیوانات وحشی و اهلی مریض و مرده با علل ناشناخته، گفت: هنگام مراقبت و غذا دادن به بیمار و کودک خردسال قبل و بعد از هر غذا دادن به آنها حتماً دستهای خود و بیمار را ضدعفونی و از ظروف، قاشق و چنگال شخصی استفاده شود.
جودکیان از شهروندان خواست از خرید مواد غذایی فله و باز خودداری کنند و افزود: امکان انتقال ویروس کرونا از طریق بستههای مواد غذایی وجود دارد؛ لذا توصیه میشود این بستهها قبل از مصرف شسته شوند.
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