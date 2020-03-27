توقیف دو محموله قاچاق توسط پلیس در سمیرم

سرهنگ دوم سهراب قرقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر از توقیف دو دستگاه خودروی حامل کالاهای خارجی قاچاق به ارزش ۳۸۰ میلیون ریال خبر داد

وی با اعلام این خبر گفت: ماموران ایست بازرسی شهید رئیسیان این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه خودروی سواری مشکوک و آن را متوقف کردند

فرمانده انتظامی سمیرم افزود: در بازرسی یکی از خودروها تعداد ۲۹ دستگاه قهوه ساز خارجی فاقد مدارک گمرکی و در بازرسی خودروی دیگر مقدار ۵۲۰ کیلو گرم چوب بلوط جنگلی کشف شد

قرقانی بیان داشت: ارزش محموله های کشف شده توسط کارشناسان یک ۳۸۰ میلیون ریال اعلام شده است

وی از دستگیری ۲ نفر در این رابطه و تحویل متهم به مراجع ذیصلاح خبر داد و خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و افرادی که نظم اقتصادی جامعه را بر هم بزنند در سال "جهش تولید "به صورت ویژه در دستور کار نیروی انتظامی است و پلیس اجازه فعالیت به قاچاقچیان کالا و ارز را نخواهد داد.