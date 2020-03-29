به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است؛
امروزه جهان شاهد بیماری فراگیر و مرموزی است که آسیبهای مختلف جانی، مالی و روحی و روانی را بر شهروندان کشورهای مختلف وارد آورده است. ویروس کوئید ۱۹ که از چند ماه قبل در بخشی از جهان آغاز شد، به سرعت در اقصی نقاط جهان و به گونهای گسترش یافته است که هیچ ملتی از آن مصون نیست و بدون همکاری و همراهی بین المللی مهار آن امکان ناپذیر نیست.
هر چند تمام ظرفیتهای بهداشتی، مراقبتی و اقتصادی در کشورهای مختلف جهان برای مهار و کنترل این بیماری بسیج شده و اقدامات مناسبی در حال انجام است، اما شواهد جهانی این بیماری حاکی از آن است که بدون همکاری و همبستگی بین المللی منسجم و کمکهای متقابل، جهان نمیتواند به سادگی از این بحران و آثار ناشی از آن خارج شود. این در حالی است که تحریمهای یکجانبه و ظالمانه آمریکا مانع از واردات دارو و تجهیزات پزشکی به برخی از کشورها همچون ایران شده و مهار این بلای جهانی را دشوارتر ساخته و امنیت جهانی، سلامت و کرامت انسانی را به مخاطره انداخته و جان زنان، کودکان، سالمندان و افراد بسیاری را در معرض تهدید و خطر قرار داده است و چهره ضد انسانی خود را بیش از گذشته به نمایش میگذارد.
مجمع جهانی صلح اسلامی از تمامی افراد، گروهها، سازمانها و دولتهایی که برای مهار و رفع این بیماری تلاش میکنند و نوع دوستی، بشردوستی و ایثار را به بهترین شکل برای جهانیان معنی کرده اند، قدردانی و سپاسگزاری میکند. همچنین با محکوم کردن تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی آمریکا که برخلاف تمام معاهدات و رویههای سازمان ملل و ناقض آن است، اعلام میدارد، کشورهای مختلف باید به سرعت و با بهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود برای کنترل بیماری اقدام کنند، حال آنکه تحریمهای یکجانبۀ آمریکا دسترسی به بسیاری از منابع خارجی مرتبط و مهم در مبارزه با این بیماری و کنترل آن را بسیار دشوار ساخته است. از این رو:
۱. با توجه به فراگیری این بیماری، ضرورت همکاری و همبستگی بین المللی بیش از پیش نمایان شده است و بدون همکاری فراگیر بین المللی نمیتوان به مهار و رفع این معضل به طور کامل دست یافت.
۲. جامعه جهانی و دولتهای مستقل، به ویژه دولتهای اروپایی که خود از ابعاد فاجعه آمیز این بیماری مطلع اند و با آن دست به گریبان هستند، برای مهار و دفع سریع این بیماری باید از ایالات متحده بخواهند که به سرعت تحریمهای یکجانبه را در ایران و سراسر جهان لغو نماید و امکان دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی را برای همگان فراهم آورد و منابع مالی این کشورها را آزاد نماید.
۳. شرایط حساس و خطیر جهان ایجاب میکند سازمانهای مردم نهاد که همواره در احقاق حقوق اولیه انسانی، فارغ از وابستگی به قدرتهای بزرگ پیشگام بوده اند، امروز نیز وظیفۀ بشردوستانۀ خود را به جدیت دنبال کنند و در رفع تحریمهای یکجانبه و ناعادلانه اهتمام ورزند.
۴. ابعاد مختلف این بیماری و گستردگی آن نشان میدهد که آثار تحریم به ویژه در مورد این بیماری، فقط منحصر به یک گروه یا یک ملت نیست و تمام جهان را تحت تأثیر قرار میدهد. از این رو از نخبگان و آزادی خواهان جهان تقاضا میشود، با اقدامات کشورهای سلطه گر و قدرتهای بزرگ که در مسیر ارسال کمکهای بشردوستانه اخلال ایجاد میکنند و حقوق اولیه انسانها را تهدید میکنند، به مقابله برخاسته و ضمن محکومیت آن، اقدامات لازم را برای خدمات رسانی به همۀ نیازمندان در سراسر جهان فراهم آورند.
مجمع جهانی صلح اسلامی
فروردین ماه ۱۳۹۹
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