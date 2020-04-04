آزمایش تمامی نمونه های داروی «رانیتیدین» موجود در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرناز خیراندیش، گفت: همزمان با طرح موضوع وجود ناخالصی در فرآوردههای رانیتیدین، سازمان غذا و دارو طی ماههای گذشته اقدامات لازم برای آزمایش تمامی نمونههای این دارو موجود در بازار دارویی کشور را انجام داده و نتایج حاصل به زودی اعلام میشود.
وی اظهار کرد: تمامی نمونههای فرآورده رانیتیدین در کشور به منظور آزمایش میزان ناخالصی فراخوان و آزمایشهای لازم روی این داروها انجام شده است.
خیراندیش افزود: پس از اعلام نتیجه آزمایشها، داروهایی که میزان ناخالصی نیتروزامین موجود در آن بیشتر از حد مجاز باشد، ریکال خواهد شد.
مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو، با اشاره به اینکه آزمایشهای لازم روی نمونههای ارسالی تمامی شرکتها دو بار مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن در اسرع وقت اعلام میشود، گفت: بر اساس نتیجه آزمایش، ریکال تمامی فرآوردههای رانیتیدین دارای ناخالصی به سرعت انجام میشود.
لازم به ذکر است FDA از ابتدای آوریل (۱۳ فروردین) تمامی شکلهای داروی رانیتیدین را به دلیل احتمال وجود آلودگی از بازار جمعآوری کرده است.
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