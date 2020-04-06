برگزاری جشنواره مجازی «بازی در خانه» در شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خادمی، افزود: با توجه به تداوم تعطیلی مجموعه‌های ورزشی به دلیل انتشار ویروس کرونا و اجرای پویش در خانه بمانیم و همچنین به منظور بالا بردن روحیه نشاط، شادابی و سلامت شهروندان جشنواره‌ای در قالب مسابقه بازی‌های خلاقانه مجازی با عنوان "بازی در خانه" برای شهروندان با همکاری اداره کل ورزش شهرداری تهران در منطقه چهار اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در این جشنواره شهروندان می‌توانند به همراه اعضای خانواده خود با انجام بازی‌های خلاقانه گروهی با استفاده از وسایل خانه در این جشنواره شرکت و با ارسال فیلم‌های خود به صفحه اینستاگرام منطقه چهار در این رقابت شرکت کنند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه چهار افزود: در همین راستا آموزش و انتشار بازی‌های فکری و بومی در فضای مجازی با قابلیت بازی در خانه به منظور ایجاد محیط پر نشاط خانواده‌ها در پویش در خانه بمانیم نیز انجام می‌شود.

خادمی به دیگر فعالیت‌های اداره ورزش منطقه چهار اشاره کرد و افزود: همچنین در این ایام انتشار کلیپ‌های «ورزش در خانه» در گروهای ورزشی و محلی منطقه، پیوستن چهره‌های ورزشی منطقه چهار به پویش در خانه بمانیم و دعوت از شهروندان منطقه برای پیوستن به این پویش و انتشار لیگ نوروزی ورزش‌های الکترونیک در فضای مجازی از ابتدای فروردین ماه سال جاری اجرایی شده است.