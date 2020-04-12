به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خزائلی در این باره اظهار کرد: شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در تقویت و ایجاد زیرساختهای گردشگری اعم از هتل، هتل آپارتمان، مجتمعهای گردشگری و … از اولویتهای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان به عنوان متولی حوزه گردشگری به شمار میرود و این اداره کل بنا به وظیفه ذاتی خود در تلاش است تا با حمایت ویژه از سرمایهگذاران بستر مناسبی برای فعالیت و حضور آنها فراهم کند.
خزائلی اظهار کرد: در همین راستا طی سال ۹۸ برای پنج منطقه گردشگری اوان، آبگرم یلهگنبد، آبگرم خرقان، کاروانسرای هجیب و مجتمع گردشگری لاله الموت بستههای سرمایهگذاری تهیه شده که از این میان منطقه نمونه گردشگری اوان واقع در الموت شرقی با حمایت مدیران استان به سرمایهگذار بخش خصوصی واگذار و آئین آغاز به کار آن در بهمن ماه سال گذشته افتتاح شد.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قزوین یادآور شد: امید داریم در سال جاری با مشارکت علاقمندان حوزه گردشگری استان در طرحهای سرمایهگذاری و همراهی مسئولین و سازمانهای ذیربط بتوانیم اتفاقات خوبی را برای گردشگری استان رقم بزنیم.
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