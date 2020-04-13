نشانه های اولیه ثبات به معنای پایان همه گیری کرونا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مایکل جی رایان» مدیر اجرایی برنامه امور اضطراری سلامتی در سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که پدیدار شدن نشانه‌های اولیه ثبات در برخی از کشورها، به معنای آن نیست که همه گیری بیماری کرونا به پایان رسیده است.

رایان در این باره گفت: «ما مطمئناً شاهد ثبات در برخی از کشورها در مسیر حرکت به سمت افول این همه گیری هستیم، و در مناطقی شدت شیوع به یک ثبات رسیده است، و برخی کشورها شاهد کاهش نرخ پذیرش بیماران در بیمارستان هستند».

وی در ادامه افزود: «اما اصلاً به آن معنا نیست که این همه گیری تمام شده است. اکنون زمان هوشیاری و احتیاط است».

این مقام سازمان بهداشت جهانی همچنین در مورد افزایش ناگهانی و احتمالی موارد ابتلای جدید در زمان خروج کشورها از دوران قرنطینه هشدار داد.

گفتنی است که تاکنون شمار مبتلایان به ویروس کووید -۱۹ در سرتاسر جهان به ۱.۷ میلیون نفر نزدیک شده است که از میان آنها بیش از ۱۰۶ هزار تن جان خود را از دست داده اند.