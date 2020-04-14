وصول هزار میلیارد تومانی مطالبات/خیز ملی حفاری در سال جهش تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدعبدالله موسوی، در بیان برنامه‌های این شرکت در سال ۹۹ افزود: این شرکت خود را برای حضور فعال‌تر در اجرای برنامه‌های تبیین‌شده مهیا کرده است. شرکت ملی حفاری ایران سال گذشته موفق شد همسو با برنامه‌های ترسیم‌شده و ابلاغی از سوی شرکت ملی نفت ایران و تأمین نیازهای شرکت‌های کارفرمایی در بخش‌های عملیات حفاری و خدمات یکپارچه فنی و تخصصی در ابعاد مسئولیت‌های اجتماعی نیز نقش اثرگذاری در محیط پیرامونی ایفا کند.

وی به دریافت بیش از یک هزار میلیارد تومان در اسفندماه پارسال از مطالبات شرکت در نتیجه پیگیری و مساعدت‌های مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران اشاره و گفت: با این مبلغ افزون بر پرداخت حقوق و معوقات عقب‌افتاده نفت کارت کارکنان، صندوق بازنشستگی صنعت نفت، بهداشت و درمان صنعت نفت به‌مدت دو سال و مطالبات شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد در بخش‌های مختلف، زمینه شتاب‌بخشی به تعاملات میان مجموعه‌هایی که خارج از سازمان با این شرکت همکاری دارند فراهم شد، به‌طوری که هم‌اکنون شرکت از نظر مالی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران جایگاه و ظرفیت‌های این شرکت را به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران را یادآور شد و افزود: از نکات قابل‌توجه مباحث اجرایی در سال گذشته که امسال به بار می‌نشیند، مشارکت ملی حفاری در مناقصه‌های مربوط به طرح توسعه ۲۸ مخزن است که با هدف نگهداشت و افزایش تولید نفت در مناطق نفت‌خیز اجرایی می‌شود. در جریان شماری از این مناقصه‌ها که تاکنون برگزار شده است، اجرای طرح توسعه میدان نفتی گچساران در حوزه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و میدان نفتی نفت‌شهر در استان کرمانشاه در حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به این شرکت واگذار شد که در نتیجه هم‌افزایی میان متخصصان این شرکت و شرکت‌های کارفرما، کارهای اجرایی به نحو مناسب در حال انجام است.

موسوی اظهار کرد: همچنین این شرکت با شماری از شرکت‌های فعال بخش خصوصی که در مناقصه بسته‌های مربوط به طرح پیش‌گفته مشارکت داشتند و برنده اعلام شدند در زمینه تأمین دکل و خدمات جانبی صنعت حفاری، هم‌افزایی و اقدام به امضا و تبادل تفاهم‌نامه، مشارکت‌نامه و توافقنامه کرد که در این زمینه امسال ۱۹ دستگاه حفاری سنگین خشکی از ناوگان شرکت در موقعیت‌های عملیاتی به‌کارگیری خواهند شد.

وی به روحیه سختکوشی، همت سازمانی و عشق و علاقه وافر کارکنان این شرکت خاصه در بخش عملیات و پشتیبانی اشاره کرد و گفت: همدلی، همگرایی و ارائه کار کیفی با وجود محدودیت‌های موجود از ویژگی‌های شاخص مجموعه کارکنان این شرکت است که در چهار دهه گذشته موفق شدند با حفاری افزون بر ۴ هزار و ۶۳۰ حلقه چاه‌های اکتشافی، توسعه‌ای توصیفی و تعمیری تکمیلی در خشکی و دریا به نحو شایسته پاسخگوی نیازهای صنعت نفت کشور باشند و در سال جدید که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام گرفته نیز شاهد این تلاش مثال‌زدنی خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: این شرکت با متقاضیان به‌کارگیری ناوگان حفاری در صنعت نفت و بخش خصوصی همکاری دارد و تغییر کارفرمایان، پایان یک پروژه، جابه‌جایی دستگاه‌های حفاری از شرکتی به شرکت دیگر، بازسازی و نوسازی دکل‌های حفاری طبیعی و عادی است و این در حالی است که در چند سال گذشته ضمن پرداخت حقوق و دستمزد همکاران احدی از کارکنان اخراج نشده و نخواهد شد و اعتقاد داریم سرمایه اصلی سازمان منابع انسانی ارزشمند آن است که می‌توانند با کار و تلاش مضاعف و عزمی جزم و سختکوشی برنامه پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشند.