به گزارش خبرگزاری مهر، کلاسهای داستاننویسی پیشرفته فرهنگسرای سرو، در ایام شیوع ویروس کرونا و قرنطینه خانگی شهروندان، در فضای مجازی برگزار میشوند.
فعالیت کلاسهای داستاننویسی پیشرفته اینفرهنگسرا از اسفندماه ۹۸ و همزمان با تعطیلی کلاسها و اجتماعات فرهنگی بهدلیل شیوع ویروس کرونا، در فضای مجازی آغاز شده و جلسات نقد ادبی نیز همزمان با برگزاری اینکلاسها توسط ابوالفضل درخشنده و لیلی فیروز برگزار شدهاند و همچنان ادامه دارند.
طی این مدت، اعضای کانون و هنرجویان کلاسهای داستاننویسی فرهنگسرای سرو، در گروهها و فضای مجازی فعال بوده و به نگارش داستان و اشتراکگذاری آنها، دوره دروس گذشته، رفع اِشکال و پرسش و پاسخ پرداختهاند.
اینکانون در راستای طرح جشنواره خدمت، ویدئوهای آموزش داستاننویسی تهیه و در اینستاگرام و شبکه اجتماعی فرهنگسرای سرو و همچنین فضای مجازی مدارس و دیگر کانالهای مرتبط و علاقهمند، منتشر کرده است.
نظر شما