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۲۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱۱:۳۲

در فرهنگسرای سرو و ایام قرنطینه؛

کلاس داستان‌نویسی پیشرفته به‌طور مجازی دنبال می‌شود

کلاس داستان‌نویسی پیشرفته به‌طور مجازی دنبال می‌شود

فرهنگسرای سرو در روزهای شیوع کرونا و قرنطینه خانگی، کلاس‌های داستان‌نویسی پیشرفته را به‌صورت مجازی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس‌های داستان‌نویسی پیشرفته فرهنگسرای سرو، در ایام شیوع ویروس کرونا و قرنطینه خانگی شهروندان، در فضای مجازی برگزار می‌شوند.

فعالیت‌ کلاس‌های داستان‌نویسی پیشرفته این‌فرهنگسرا از اسفندماه ۹۸ و هم‌زمان با تعطیلی کلاس‌ها و اجتماعات فرهنگی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، در فضای مجازی آغاز شده و جلسات نقد ادبی نیز هم‌زمان با برگزاری این‌کلاس‌ها توسط ابوالفضل درخشنده و لیلی فیروز برگزار شده‌اند و همچنان ادامه دارند.

طی این مدت، اعضای کانون و هنرجویان کلاس‌های داستان‌نویسی فرهنگ‌سرای سرو، در گروه‌ها و فضای مجازی فعال بوده و به نگارش داستان و اشتراک‌گذاری آن‌ها، دوره دروس گذشته، رفع اِشکال و پرسش و پاسخ پرداخته‌اند.

این‌کانون در راستای طرح جشنواره خدمت، ویدئوهای آموزش داستان‌نویسی تهیه و در اینستاگرام و شبکه اجتماعی فرهنگسرای سرو و همچنین فضای مجازی مدارس و دیگر کانال‌های مرتبط و علاقه‌مند، منتشر کرده است.

کد مطلب 4902054

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