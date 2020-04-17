رژه خدمت نیروهای ارتش در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه همزمان با سراسر کشور «رژه خدمت» یگانهای منتخب ارتش با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان استانی و شهری با شعار «مدافعان وطن، یاوران سلامت» در تبریز برگزار شد.
این مراسم همزمان با ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی و حماسه آفرینی نیروی زمینی قهرمان، توسط یگانهای لجستیک، خودرویی و سامانههای رزم بیولوژیک واحدهای نمونه نظامی و انتظامی مستقر در تبریز برگزار شد.
در این رژه نمونههایی از تجهیزات رفعآلودگی، بیمارستانهای سیار، خودروهای طراحی و بهینهشده و همچنین کمکهای مؤمنانه کارکنان ارتش برای امدادرسانی به مردم در مبارزه با ویروس کرونا از مقابل جایگاه ویژه عبور کردند.
یگانهای حاضر در این رژه بلافاصله پس از عبور از جایگاه، برای رفع آلودگی و ضدعفونی معابر و همچنین اقدامات مردمیاری به مناطق کمبرخوردار و دورافتاده اعزام شدند.
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