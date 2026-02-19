۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

باند سرقت در کرج متلاشی شد؛ اعتراف به ۵۶ فقره سرقت

کرج - رئیس پلیس آگاهی البرز از اجرای موفقیت‌آمیز یک عملیات پلیسی در شهرستان کرج خبر داد که منجر به دستگیری دو سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت اله شجاعی ظهر پنجشنبه اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در نقاط مختلف شهرستان کرج موضوع در دستور کار مأموران پایگاه سوم آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات هوشمندانه‌ی پلیسی، ۲ نفر سارق سابقه‌دار را شناسایی و در دو عملیات جداگانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی البرز عنوان کرد: متهمان در مواجهه با مستندات پلیسی به ۵۶ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده با قرار وثیقه مناسب تحویل ندامتگاه مرکزی کرج شدند.

شجاعی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده افراد مشکوک بلافاصله موضوع را با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

