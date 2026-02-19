باند سرقت در کرج متلاشی شد؛ اعتراف به ۵۶ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت اله شجاعی ظهر پنجشنبه اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در نقاط مختلف شهرستان کرج موضوع در دستور کار مأموران پایگاه سوم آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات هوشمندانهی پلیسی، ۲ نفر سارق سابقهدار را شناسایی و در دو عملیات جداگانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی البرز عنوان کرد: متهمان در مواجهه با مستندات پلیسی به ۵۶ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده با قرار وثیقه مناسب تحویل ندامتگاه مرکزی کرج شدند.
شجاعی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده افراد مشکوک بلافاصله موضوع را با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
