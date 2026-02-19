به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ییلاقی اشرفی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بیستوپنجمین نمایشگاه بزرگ قرآن، کتاب و محصولات فرهنگی و مذهبی مازندران اظهار کرد: رویکرد فرهنگی ادارهکل ورزش و جوانان استان بر پیوند میان فعالیتهای ورزشی و مفاهیم قرآنی متمرکز شده تا باشگاهها علاوه بر پرورش جسم، در مسیر تربیت معنوی جوانان نیز نقشآفرین باشند.
وی از تشکیل حلقههای تلاوت و تدبر قرآن در برخی باشگاههای ورزشی خبر داد و افزود: این برنامهها با هدف تعمیق آشنایی ورزشکاران با مفاهیم قرآنی طراحی شده و تلاش میشود فضای تمرینی ورزشکاران با رویکردی فرهنگی و معرفتی همراه شود.
معاون فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به برگزاری محافل انس با قرآن در کنار رویدادهای ورزشی تصریح کرد: دعوت از قاریان برجسته و اجرای برنامههای قرآنی در حاشیه مسابقات، زمینهساز تقویت انگیزههای معنوی در میان ورزشکاران شده است.
ییلاقی اشرفی از برگزاری مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن در سطوح استانی و شهرستانی خبر داد و گفت: استقبال جوانان از این رقابتها نشاندهنده ظرفیت بالای جامعه ورزشی برای حضور در عرصههای فرهنگی است.
وی همچنین به اجرای طرح ابتکاری «لیگ قرآنی» همزمان با لیگهای ورزشی بهویژه در رشته تکواندو اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف ایجاد رقابتی سالم در دو حوزه ورزش و فرهنگ اجرا شده و قابلیت تعمیم به سایر رشتهها را دارد.
معاون فرهنگی ادارهکل ورزش و جوانان مازندران از برگزاری کارگاههای «اخلاق حرفهای در ورزش با رویکرد قرآنی» خبر داد و خاطرنشان کرد: در این کارگاهها مفاهیمی همچون صبر، عدالت، توکل، نظم و اخلاص در چارچوب آموزههای قرآنی تبیین میشود تا ورزشکاران علاوه بر توان جسمانی، از منظر اخلاقی نیز ارتقا یابند.
وی افزود: در نظام ارزیابی باشگاهها نیز امتیاز فرهنگی در نظر گرفته شده است تا مدیران مجموعههای ورزشی نسبت به اجرای برنامههای فرهنگی و قرآنی اهتمام بیشتری داشته باشند.
ییلاقی اشرفی با تأکید بر ترویج فرهنگ پهلوانی و احترام به حریف و داور در مسابقات استانی گفت: تلاش داریم اخلاق ورزشی و روحیه جوانمردی را به عنوان بخشی جداییناپذیر از رقابتها نهادینه کنیم.
وی در پایان اظهار داشت: توسعه پایدار ورزش در گرو توجه همزمان به ابعاد فرهنگی و معنوی است و مازندران در مسیر پرورش قهرمانانی گام برمیدارد که در کنار افتخارآفرینی، الگوی اخلاق برای نسل جوان باشند.
