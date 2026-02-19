۱۴ کارگاه آموزش فنی و حرفه ای در ایلام و چوار فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا رئیسی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از هنرستان فنی و حرفه ای چوار با اشاره به وضعیت کارگاههای شهرستان، اظهار داشت: در مرکز شهرستان ایلام مشکلی نداریم و همه کارگاهها با حضور تمامی مربیان فعال هستند. در مجموع بیش از ۳۸ حرفه در مرکز شهرستان آموزش داده میشود.
وی درباره هنرستان چوار که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است افزود: به دلیل نوپا بودن هنرستان برخی مشکلات خاص وجود دارد اما ما تجهیزات پیشرفته و کامل از جمله ابزار دقیق و تابلوهای برق را به این هنرستان ارسال کردهایم تا اجرای آموزشها به بهترین شکل انجام شود.
مدیرکل فنی و حرفهای استان همچنین از آماده بودن تجهیزات کارگاه جوش خبر داد و گفت: برای سال آینده تمام تجهیزات جوش آماده است و در صورت نیاز، امسال نیز میتوانیم از آنها بهرهبرداری کنیم. ارزش این تجهیزات بیش از ۱.۵ میلیارد تومان است که بخشی از آن از محل مسئولیتهای اجتماعی تأمین شده است.
وی در ادامه اشاره کرد که در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی نیز حدود ۶۰۰ میلیون تومان تجهیزات خریداری شده تا دانشآموزان از این امکانات بهرهمند شوند.
رئیسی همچنین از فعالیت مربیان و کارگاههای مهارتی در شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر در شهرستانهای ایلام و چوار ۱۴ کارگاه فعال در حوزه آموزشهای مهارتی داریم که به همت دوستان حوزه آموزش و پرورش در اختیار دانشآموزان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در کل استان ۲۴ کارگاه فنی و حرفهای به تعداد ۱۴۰۰ دانشآموز فعال است، تأکید کرد که هدف از این اقدامات ارتقای سطح مهارت و آمادهسازی دانشآموزان برای بازار کار است.
