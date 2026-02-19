واکنش شاه انگلیس به بازداشت برادرش در پی رسوایی «اپستین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «چارلز سوم» شاه انگلیس با صدور بیانیه ای درباره بازداشت برادرش اعلام کرد اخبار مربوط به بازداشت «اندرو مونتباتن-وینزر» و اتهامات او مربوط به سوء رفتار در دوران تصدی مسئولیتهای عمومی را با نگرانی عمیق دریافت کردم.

شاه انگلیس همچنین گفت: رویه‌های کامل و منصفانه برای بررسی اتهامات او دنبال خواهد شد. مقامات از حمایت و همکاری کامل و تمام‌عیار برخوردارند و قانون باید مسیر خود را طی کند.

چارلز سوم تصریح کرد: اظهار نظر بیشتر در مورد این پرونده برای من صحیح نخواهد بود. من و خانواده‌ام به انجام وظیفه و خدمت خود به همه شما ادامه خواهیم داد.

بر اساس گزارش رسانه ها، «اندرو مونت‌باتن-ویندزور» (Andrew Mountbatten-Windsor)، برادر چارلز سوم، پادشاه انگلیس امروز پنجشنبه به اتهام سوء رفتار بازداشت شد.

این شاهزاده سابق در پاییز گذشته و پس از افشای ارتباطش با «جفری اپستین» مجرم جنسی محکوم در آمریکا، از عنوان سلطنتی خود محروم شده بود.

وی که قبلا با عنوان «پرنس اندرو» شناخته می‌شد، به ظن سوء رفتار در مناصب دولتی بازداشت شده است.