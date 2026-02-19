امامی یگانه:مجموع پیشرفت نهضت ملی مسکن استان اردبیل از ۶۰ درصدعبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن در شهرک شهید سلیمانی اردبیل، با بیان اینکه هماکنون بیش از ۲۷هزار واحد مسکن ملی در سطح استان در حال اجراست، اظهار کرد: افزون بر ۲۳هزار واحد از این تعداد وارد مراحل پایانی شامل نازککاری و دیوارچینی شدهاند.
وی با اشاره به اینکه شهرک شهید سلیمانی یکی از پروژههای شاخص نهضت ملی مسکن در کشور به شمار میرود، افزود: بیش از ۱۶هزار واحد مسکونی در این شهرک تجمیع شده که آن را به یکی از بزرگترین و نمونهترین شهرکهای مسکن ملی در سطح کشور تبدیل کرده است.
استاندار اردبیل سهم آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی این مجموعه را بیش از ۱۸هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این پروژه در آیندهای نزدیک در خدمت مردم استان اردبیل قرار میگیرد.
امامی یگانه با اشاره به اینکه عملیات گازرسانی، برقرسانی، تأمین آب و اجرای شبکه فاضلاب در این شهرک بهصورت جدی در حال پیگیری است، بیان کرد: برای این بخش حدود یکهزار و ۶۴۰میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده و بخش عمده آن تاکنون هزینه شده است.
وی از اجرای ۶ باب مدرسه و پیشبینی ۲ باب مسجد برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و آموزشی این شهرک خبر داد و گفت: واحدهای تجاری نیز در مرحله مزایده قرار دارد.
استاندار اردبیل اظهار کرد: تلاش میکنیم تا پایان سال و همزمان با سفر رئیسجمهور برای افتتاح پروژه راهآهن اردبیل، ۸۳ کیلومتر بزرگراه، ۵ تقاطع غیرهمسطح و نزدیک به ۳هزار واحد نهضت ملی مسکن نیز به بهرهبرداری برسد.
امامی یگانه در پایان بیان کرد: پیش از این، یکهزار و ۴۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تحویل متقاضیان شده و در صورت تکمیل نهایی زیرساختها، مابقی واحدها نیز تا سال آینده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
