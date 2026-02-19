آغاز پویش ایران همدل همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری با اعلام این خبر اظهار کرد: پویش اطعام مهدوی که امسال با شعار «ایران همدل» برگزار میشود، هر ساله با آغاز ماه مبارک رمضان اجرا شده و تلاش دارد با مشارکت خیرین و نیکوکاران، بخشی از نیازهای معیشتی خانوادههای تحت حمایت را تأمین کند.
وی افزود: پیشبینی کمیته امداد استان قزوین در سال جاری، تأمین و توزیع ۹۱۹ هزار بسته معیشتی، افطاری ساده و غذای گرم در میان خانوادههای ولینعمت است که این خدمات با همکاری کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه انجام میشود و نسبت به سال گذشته رشد هفت درصدی داشته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین تصریح کرد: در نخستین روز ماه مبارک رمضان و همزمان با آغاز این پویش، ۷۰۰ بسته سبد کالای معیشتی به ارزش هر بسته ۲۵ میلیون ریال برای توزیع میان خانوادههای نیازمند، به ادارات تابعه در سطح استان ارسال شده است.
ظاهری با دعوت از مردم برای مشارکت در این طرح خداپسندانه عنوان کرد: خیرین، نیکوکاران و مردم روزهدار استان قزوین میتوانند برای همراهی با پویش «ایران همدل»، کمکهای نقدی خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۸۵۱۵، کد دستوری #۰۲۸۸۸۷۷ و همچنین سامانه اینترنتی emdad33808.ir به دست خانوادههای نیازمند برسانند.
