گره از نیازمندان باز می‌شود با عنایت کریم اهل بیت

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله- فاطمه میرزاجعفری: صحبت از کرونا این روزها نقل هر محفلی است؛ اگرچه با تلاش و همت کادر درمانی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا آمارها کمی سیر نزولی پیدا کرده است اما هنوز هم میتوان نشانههایی از این ویروس کوچک را در گوشه و کنار شهر پیدا کرد نمونه اش تعطیلی اماکن مقدس مذهبی، سینماها، تئاترها، هیئتها و مساجد.
کرونا با ورودش از همگی ما انسانهای دیگری ساخت انسانهایی که با الکل و ژل ضدعفونی، ماسک و دستکش آشنا شدند؛ انسانهایی که به یاد نعمتهایی افتادند که در زندگی آنها را نادیده گرفته بودند و در آخر انسانهایی که هر یک تلاش کردند تا به نوعی کووید ۱۹ را شکست دهند.
با ورود کووید ۱۹ روی دیگری از آدمهای دور و برمان را هم دیدیم اگر شما هم در روزهای قرنطینه وقتی را هم به پای شبکههای اجتماعی گذاشته باشید با فعالیت گروههای جهادی و مردمی برای شکست کرونا مواجهه شدهاید کرونا با تمام تلخیهایش شیرینی همدلی را بیشتر کرد و اگرچه تلاش کرد که هیئتها و مساجد و پایگاههای بسیج تعطیل شوند اما هیئت و مسجد تعطیلی ندارد.
تقریباً میتوان گفت جوانان این روزها مانند هشت سال دفاع مقدس به میدان آمدند و هر هیئت و مسجد و پایگاه بسیج را تبدیل به پایگاهی برای فعالیتهایشان کردهاند تا کووید ۱۹ را شکست دهند یکی از این پایگاهها قرارگاه بسیج مسجد امام حسن مجتبی یا همان قرارگاه جهادی امام حسنی هاست.
مسجد خانه خدمت به خلق خداست
قرارگاه جهادی امام حسنیها در روزهایی که شیوع ویروس کرونا اعلام شد فعالیت خود را بیشتر از روزهای قبل آغاز میکند این را یحیی شیری، جانشین فرمانده قرارگاه در گفت و گو با خبرنگار مهر میگوید وی در ادامه گفت: «قرارگاه جهادی امام حسنیها پس از موضوع کرونا و شیوع آن کار خود را شروع کرد البته در گذشته هم فعالیتهایی را به صورت پراکنده داشته است اما پس از شیوع کرونا و با تعطیلی مساجد ما هم به طور رسمی کار خود را شروع کردیم.»
فعالیت قرار گاه بسیج امام حسن برای شکست کووید ۱۹ در ده محور جداگانه تقسیم بندی میشود که به شرح ذیل است:
۱- گندزدایی خیابانها و معابر همچنین ماشینها به صورت کارواش برای داخل و خارج از خودروها به شکلی که در درب اصلی قرارگاه تونلی برای ضدعفونی خودروها احداث شده است که خودروها را ضدعفونی میکند.
۲- تأمین مایحتاج ضروری خانوادههایی که در قرنطینه هستند به خصوص خانواده معظم شهدا که از طریق شماره تلفنهای قرارگاه مواردی را که مورد نیازشان هست به اطلاع قرارگاه رسانده و تیمهای اختصاصی قرارگاه از فروشگاههای اطراف این مایحتاج را تهیه و به صورت رایگان به دست آنها میرسانند.
۳- با مشارکت وزارت نیرو قرارگاه توانسته یک دستگاه تولید محلول را در اختیار داشته باشد و محلولهای ضدعفونی را برای معابر و خانهها تهیه کنند همچنین به اهالی محله اعلام شده است و هرکس بنابر نیاز خود برای دریافت محلولهای ضدعفونی به قرارگاه مراجعه میکند.
۴- آبمیوه گیری با سه دستگاه صنعتی توسط ۲۰ نفر از اعضا که روزانه بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ بطری آب هویج را برای چند مرکز درمانی از جمله بیمارستان امام حسین، امام خمینی، بقیه الله و فیروزگر تهیه میکنند که البته تمامی مراحل از خریدمایحتاج از میدان میوه و تره بار و کارخانههای تولید بطری توسط افراد قرارگاه انجام میشود.
۵- پخت و پز برای جهادگران قرارگاه امام حسنیها و سایر قرارگاههای جهادی که روزانه ۳۰ تا ۵۰ غذا در هر وعده را شامل میشود از دیگر محورهای قرارگاه است.
۶- تولید ماسک در دو محور ماسکهای جراحی و ماسک فیلتردار N۹۵ است که با مشارکت کارخانههای صنعتی برای تأمین پارچه انجام میشود همچنین زنان نیز مانند هشت سال دفاع مقدس در منازل خود به تولید ماسک مشغول هستند که البته تعدادشان هم کم نیست و به ۲۰ خانوار می رسند تمامی ماسکها در قرارگاه جمع آوری شده و پس از استریل شدن در اختیار افرادی که به آنها نیاز دارند و یا سازمان انرژی اتمی قرار میگیرد تا بعد از طی شدن مراحل بهداشتی مناسب در اختیار کادر درمانی قرار گیرد.
۷- انجام طب سنتی از طریق تهیه محلولهای گیاهی، نمک دریا و داروی امام کاظم در پک های مشخص برای افراد نیازمند که البته به دلیل هزینههای بالا تعداد کمی از اعضا را شامل میشود.
۸- اندازه گیری اکسیژن خون و همچنین تب سنجی از افرادی که احساس میکنند مبتلا به کرونا شدهاند که پس از بررسی اگر اکسیژن خون زیر ۶۵ تا ۷۰ باشد به مرکز درمانی که در مسجد داریم ارجاع داده میشوند و پس از انجام معاینه به مراکز درمانی ارجاع داده میشوند که البته متأسفانه تا کنون ۱۵ مورد از این افراد شناسایی شدهاند و به مراکز درمانی برای ادامه درمان معرفی شدهاند.
۹- هماهنگی قرارگاه با سایر قرارگاهها برای گسترش فعالیتهای جهادی از دیگر اقدامات این قرارگاه است.
۱۰- نشر تمامی اقدامات قرارگاه در فضای مجازی برای خنثی سازی عملیات روانی دشمن از جمله فعالیتهای دیگر قرارگاه است که افراد میتوانند به صفحات قرارگاه در تمامی شبکههای مجازی مراجعه کنند و از نحوه فعالیت اطلاع یابند.
گره از نیازمندان باز میشود با عنایت کریم اهل بیت
اما یکی از فعالیتهای مهم این قرارگاه در شب نیمه شعبان که متبرک به نام امام زمان (عج) است تهیه ۵۶ بسته از ارزاق برای خانوادههای تحت پوشش بوده است این بستهها شامل برنج، دو عدد مرغ، گوشت، حبوبات، روغن، رب و هر آنچه که مورد نیاز است بوده و البته این فعالیت به همینجا ختم نشده و قرار بر این است که در ماه مبارک رمضان در دو مرحله یعنی قبل از ماه مبارک و در نیمه آنکه متبرک به نام کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) است و با عنایت ایشان تعداد خانوارهای بیشتری را تحت پوشش قرار دهند تا در این شرایط که بسیاری از کسب و کارها تعطیل و سفره بعضی از خانوادهها کوچکتر شده است؛ خانوادهها بدانند که تنها نیستند.
حتماً شما هم مانند من پس از اینکه متوجه تمامی فعالیت این قرارگاه شدهاید کنجکاوید تا بدانید هزینه این کارهای خیر چطور تقبل میشود آقای شیری در پاسخ به این سوال میگوید: «تمامی هزینههای فعالیتهای قرارگاه جهادی امام حسنیها از مردم و خیرین آن بوده است.» بله همانطور که در ابتدا هم گفتم کرونا از ما آدمهای دیگری ساخته آدمهایی که مثل همیشه و حتی بیشتر در صحنه کارهای خیر حضور دارند و دست به دست هم داده تا کووید ۱۹ را شکست دهند.
دکتر و مهندس نداریم همه خادم امام حسن هستند
در قرارگاه جهادی امام حسنیها ۵۰ نفر مشغول به کارند از نوجوانان ۱۰ ساله تا ۷۰ سالهها که موی سپید کردهاند در کنار هم فعالیت میکنند در این قرارگاه افرادی با سمتهای بالای اجتماعی از جمله اساتید دانشگاه، خلبان، دکتر و مهندس، دانشجو، طلبه و حتی سرداران سپاه فعالیت میکنند اما نکته قابل توجه این است که همگی معتقدند که خادم امام حسن اند و مقام و جایگاه اجتماعی خود را در این قرارگاه نادیده گرفتهاند.
کرونا آدمهای گوشه و کنار شهر ما را تبدیل به خیرین و داوطلبان کارهای خیر کرده است، همانهایی که شاید در روزهای عادی فقط درگیر حل مسائل و مشکلات خود بودند حالا بدون فکر به همنوعانشان نمیتوانند روزگار را سپری کنند.
کووید ۱۹ نه فقط تلاش کادر درمانی را نشانمان داد بلکه باعث شد تا ببینیم مردم چطور در روزهای خاکستری و پس مشکلات در کنار هم ایستادهاند بدون شک این ایستادگیها رمز شکست کرونا خواهد بود.
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