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۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۱۸

قرعه‌کشی ها و جشنواره های میلیاردی به پرداخت ملت

قرعه‌کشی ها و جشنواره های میلیاردی به پرداخت ملت

برندگان صدهامیلیون تومان جایزه نقدی قرعه‌کشی بزرگ «عصرجدید - به‌پرداخت» با شعار«به‌پرداخت ملت؛ حامی استعدادهای ایرانی» اعلام شد.قرعه‌کشی «سال نو تا سال نو صد سکه» اردیبهشت ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت به‌پرداخت ملت، طی مراسم قرعه‌کشی «عصرجدید – به‌پرداخت» که در تاریخ دوشنبه ۲۵ فروردین‌ماه انجام شد و در بستر اینستاگرام، اپلیکیشن سکه و سایت‌های به‌پرداخت ملت و آپارات به‌صورت زنده به نمایش درآمد، از میان کسانی که با کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب و از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی به‌پرداخت ملت اقدام به خرید کرده بودند، ۴۲ نفر در مجموع برنده صدها میلیون تومان جایزه شدند.

در بخش دارندگان کارتخوان‌های فروشگاهی، یک نفر برنده جایزه ۲۰۰ میلیون تومانی شد و سه نفر برنده جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی، ۹ نفر برنده جایزه ۵۰ میلیون تومانی و ۸ نفر برنده جایزه ۱۰ میلیون تومانی شدند.

در بخش دارندگان کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب نیز یک نفر برنده جایزه ۱۰۰ میلیون تومان شد و سه نفر برنده جایزه ۵۰ میلیون تومانی، ۹ نفر برنده جایزه ۱۰ میلیون تومانی و ۸ نفر برنده جایزه ۵میلیون تومانی شدند.

بنابراین گزارش، شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی بزرگ عصرجدید برای کسانی که از تراکنش بالاتری برخوردار بودند، بیشتر بود. همچنین در این قرعه‌کشی به کسانی که رسید خرید خود را در اپلیکیشن سکه ثبت کرده بودند، امتیاز دوبرابر تعلق گرفته بود.

بنا بر اعلام شرکت به‌پرداخت ملت، قرعه کشی جشنواره سال نو تا سال نو «صد سکه» نیز در اردیبهشت‌ماه امسال برگزار می‌شود و به صد برنده خوش شانس یک سکه تمام بهار آزادی اهدا خواهد شد.

و همچنین جشنواره ایی جدید با جایزه میلیاردی در اردیبهشت ماه برگزار می‌گردد که کافی است خریدها و پرداخت‌های خود اعم از خریدهای فروشگاهی، خرید شارژ سیم‌کارت تلفن همراه و بسته اینترنتی و نیز پرداخت قبوض را از طریق اپلیکشن سکه، پایانه‌های فروشگاهی و رمز کارگشای *۷۴۱# انجام دهید.

همچنین برای آگاهی از اسامی برندگان قرعه‌کشی جشنواره «عصرجدید – به‌پرداخت» «سال نو تا سال نو» و همچنین کسب اطلاعات بیشتر درخصوص جشنواره‌های بعدی می‌توانید صفحه رسمی اینستاگرام شرکت به‌پرداخت ملت behpardakht و سایت رسمی شرکت به آدرس www.behpardakht.com مراجعه کنید.

کد مطلب 4905407

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