خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - نساء کروندی: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی مراکز تجاری در استان‌ها بسیاری از بازاریان با مشکلات مختلف اقتصادی روبرو شدند که یکی از راه‌های جبران خسارت‌ها در زمان بحران‌های اینچنینی توسعه کسب و کار اینترنتی است، که باید در این راستا زیر ساخت‌های مورد نیاز شناسایی و افزایش یابد.

کرونا در کل جهان اثرات منفی خود را بر اقتصاد گذاشته و موجب رکود و ورشکستگی بسیاری از فعالین این عرصه و صنوف مختلف شده است.

هنر دولتمردان در کل جهان، امروز این است که بتوانند توازنی بین سلامت جامعه و عدم رکود اقتصادی در جامعه را مهیا کنند، باز گشایی مجدد اصناف مختلف و آزادی تردد در ایران با توجه به نوع و سرعت شیوع این بیماری تصمیمی سخت است که ممکن است منجر به افزایش بیماری در بین افراد جامعه شوند.

کسب و کار اینترنتی اما شاید گزینه خوبی برای کاهش مشکلات اقتصادی در بین صنوف باشد، با اجرای این طرح در کنار رعایت تردد غیر ضرور و اجرای طرح فاصله گذاری ضررهای کمتری را به اصناف مختلف وارد می‌کند.

با اجرای این کسب و کار مردم مجبور نمی‌شوند برای تهیه مایحتاج زندگی به بیرون از منزل بروند.

افزایش پهنای باند

مدیرکل ارتباطات و فناوری استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص بحث زیرساخت‌هایی که اداره کل ارتباطات در استان بوشهر اظهار داشت: با تعطیلی که به تصمیم ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در خصوص فاصله گذاری اجتماعی ایجاد شد، همکاران ما در حوزه ارتباطات استان تلاش کردند فعالیتی را انجام دهند که پایداری ارتباطات استان را فراهم کنند.

علی سملیان افزود: افزایش پهنای باند به دلیل اینکه مردم با شعار در خانه بمانی بتوانند حداکثر استفاده را از این زیر ساخت‌ها داشته باشند، انجام شده است.

وی بیان کرد: یکی از اقداماتی که در اداره کل ارتباطات انجام با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان انجام شد در خصوص تأمین پهنای باند شبکه آموزشی شتاب بود که به صورت آنلاین تدریسی که توسط معلمین اجرا تهیه شد، به خوبی در دسترس دانش آموزان قرار گیرد.

توسعه فروش اینترنتی

مدیرکل ارتباطات و فناوری استان بوشهر تصریح کرد: در خصوص تأمین مایحتاج مردم که مورد تاکید استاندار بود با هماهنگی با معاون اقتصادی استاندار بوشهر، فروش خدمات و ارزاق مردم به صورت آنلاین و مجازی بود که طرحی به‌عنوان یک پلت فرم بومی طراحی شد.

وی افزود: در این طرح شرکت‌هایی که در حوزه فضای مجازی هستند را بر اساس شاخص‌هایی اندازه گیری کردیم و به اداره کل صنعت، معدن و تجارت معرفی شدند که بتوانند با خدمات فروشی که برای صنوف مختلف انجام می‌شود به صورت مجازی و آنلاین بستری باشد که مردم بتوانند به راحتی و به صورت اینترنتی محصولات مورد نیاز را تهیه کنند و همچنین فروشگاه‌هایی که در این حوزه کسب و کار آنها لنگ شده بتوانند محصولات خود را به دست مردم برسانند.

وی عنوان کرد: خریدهای اینترنتی ملزومات مورد نیاز خانواده‌ها یکی از اقداماتی است که در این برهه از زمان ضروری بوده و مردم می‌توانند به راحتی و بدون حضور در تجمعات محصولات مورد نیاز را سفارش دهند و خریداری کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری استان بوشهر تصریح کرد: این موضوع با جدیت در حال انجام است و شرکت‌های مختلفی که در زمینه فروش مجازی فعال هستند در یک پلت فرم داشته باشیم که خرید و فروش را برای مردم تسهیل دهیم.

توسعه اینترنت در استان

سملیان با بیان اینکه یکی از موارد مهمی که در این خصوص دنبال می‌شود، افزایش پهنای باند اینترنت استان، خاطر نشان کرد: برای افزایش سطح دسترسی مردم توانستیم به نحو مطلوب توسط شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت و مخابرات استان، این مهم برای مردم تأمین کنیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر برای بحث اینترنت هوشمند مدارس، در ۳۱۲ روستای بالای ۲۰ خانوار و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در استان اینترنت رایگان توسط وزارت ارتباطات تأمین می‌شود.

وی افزود: در تلاش هستیم که بتوانیم در سراسر استان زیر ساخت مناسب در حوزه پهنای باند ارائه دهیم و در واقع هم دانش آموز و هم معلم به راحتی از اینترنت استفاده کنند.

سملیان گفت: اکنون ۹۳ درصد روستاهای استان اینترنت پر سرعت دارند و ۹۰ درصد سطح پوشش ارتباطی استان است.

تقویت کسب و کار اینترنتی

رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص بیان کرد: یکی از اولویت‌های ما فعال سازی کسب و کارهای اینترنتی است که در این راستا تلاش‌های بسیاری شده است.

مصطفی گراشی با عنوان اینکه در این ایام رونق بخشی به این بخش می‌تواند کمک بسیاری به کسب کار صنوف دهد، گفت: واحدهای صنفی بیشترین آسیب را در این ایام دیدند.

وی بیان کرد: در کنار کمک به جبران خسارت‌های وارد شده، فراهم شدن زیر ساخت‌های این کسب و کار کمک شایانی به فعالین در این زمینه و کسبه می‌کند.

امیدواریم با رونق بخشی به کسب کار اینترنتی، درصدی از خسارت وارد شده به کسبه جبران شود و مردم نیز برای تأمین مایحتاج خود بتوانند نه نحوه مطلوبی از این بازار اینترنتی بهره مند شوند.