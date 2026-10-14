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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۷

فرماندار دشتی:ظرفیت نخبگان و بانوان برای مدیریت مصرف انرژی استفاده شود

فرماندار دشتی:ظرفیت نخبگان و بانوان برای مدیریت مصرف انرژی استفاده شود

بوشهر- فرماندار دشتی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و بانوان برای مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در نشست بررسی سازوکارهای مدیریت مصرف انرژی که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، مشاوران امور بانوان و نخبگان شهرستان برگزار شد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان، دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش برای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی اظهار کرد: برای تحقق اهداف مدیریت مصرف انرژی باید از همه ظرفیت‌های موجود در شهرستان استفاده کنیم و با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه مشارکت اقشار مختلف جامعه را در این زمینه فراهم سازیم.

فرماندار دشتی با تأکید بر نقش مؤثر بانوان در خانواده و جامعه افزود: بانوان می‌توانند نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف و نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی داشته باشند و ضروری است از ایده‌ها، ابتکارات و خلاقیت‌های آنان در حوزه مدیریت انرژی به‌صورت عملیاتی استفاده شود.

مقاتلی با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی نیازمند همکاری و مشارکت همه بخش‌هاست، تصریح کرد: ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و آموزش‌وپرورش باید در این زمینه به کار گرفته شود تا با ارائه راهکارهای علمی و آموزشی، فرهنگ صحیح مصرف انرژی در جامعه گسترش یابد.

وی خواستار ارائه برنامه‌ها و راهکارهای اجرایی از سوی دستگاه‌های مرتبط شد و بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با حوزه فعالیت خود، پیشنهادهای کاربردی و قابل اجرا برای مدیریت مصرف انرژی ارائه دهند و اقدامات خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که نتایج آن در سطح جامعه قابل مشاهده باشد.

فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت تشکیل شبکه مدیران و مشاوران امور بانوان شهرستان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: ایجاد این شبکه می‌تواند زمینه تبادل تجربیات، شناسایی ظرفیت‌ها و ارائه ایده‌های نوآورانه را فراهم کند و به هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی بینجامد.

مقاتلی با تأکید بر استمرار این نشست‌ها خاطرنشان کرد: جلسات تخصصی باید به‌صورت منظم برگزار شود و ضمن بررسی پیشنهادها و برنامه‌های ارائه‌شده، روند اجرای مصوبات نیز مورد پیگیری قرار گیرد تا از ظرفیت بانوان و نخبگان در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه مدیریت مصرف انرژی، به بهترین شکل استفاده شود.

وی در پایان بر لزوم تبدیل ایده‌ها به اقدامات عملی تأکید کرد و خواستار همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای فرهنگ‌سازی، الگوسازی و نهادینه‌کردن مصرف بهینه انرژی در شهرستان دشتی شد.

کد مطلب 6977296

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