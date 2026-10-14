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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۹

واکنش شرکت نفت یمن به جنایت جدید عربستان سعودی

واکنش شرکت نفت یمن به جنایت جدید عربستان سعودی

شرکت نفت یمن حمله جنگنده های سعودی به تأسیسات این شرکت را جنایت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شرکت نفت یمن اعلام کرد که حمله جنگنده های سعودی به تأسیسات این شرکت در الصباحه واقع در صنعا و پمپ بنزین منطقه باجل در استان الحدیده یک جنایت بزرگ است.

این شرکت اضافه کرد: تأسیسات هدف قرار گرفته یک تأسیسات غیرنظامی و خدماتی بوده و حمله به آن حمله به منافع ملت یمن و نیازهای مردم این کشور به شمار می رود.

شرکت نفت یمن تاکید کرد که مقادیر لازم برای تأمین نیازهای مردم این کشور به فرآورده های نفتی به اندازه کافی موجود است.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز به نقل از یک منبع در شرکت مذکور اعلام کرد که این شرکت خالی از فرآورده های نفتی بوده و هیچ ارزش نظامی برای هدف قرار دادن نداشته است.

کد مطلب 6977297

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    نظرات

    • علی IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دست یمنی‌ها برای زدن تاسیسات عربستان خیلی باز است و میتواند خسارات زیادی وارد کند ولی به نظر میرسد آگاهانه و پله پله پیش میروند

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