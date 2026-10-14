واکنش شرکت نفت یمن به جنایت جدید عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شرکت نفت یمن اعلام کرد که حمله جنگنده های سعودی به تأسیسات این شرکت در الصباحه واقع در صنعا و پمپ بنزین منطقه باجل در استان الحدیده یک جنایت بزرگ است.

این شرکت اضافه کرد: تأسیسات هدف قرار گرفته یک تأسیسات غیرنظامی و خدماتی بوده و حمله به آن حمله به منافع ملت یمن و نیازهای مردم این کشور به شمار می رود.

شرکت نفت یمن تاکید کرد که مقادیر لازم برای تأمین نیازهای مردم این کشور به فرآورده های نفتی به اندازه کافی موجود است.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز به نقل از یک منبع در شرکت مذکور اعلام کرد که این شرکت خالی از فرآورده های نفتی بوده و هیچ ارزش نظامی برای هدف قرار دادن نداشته است.