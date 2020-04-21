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۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۹:۰۵

در حدفاصل صلاح الدین و دیالی؛

ارتش عراق مواضع تکفیری‌ها را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد

ارتش عراق مواضع تکفیری‌ها را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد

نیروهای ارتش عراق مواضع تروریست های تکفیری در حدفاصل استان های دیالی و صلاح الدین را هدف حملات توپخانه ای قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، عملیات‌های ضد تروریستی ارتش عراق در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش عراق مواضع تروریست‌های تکفیری در حدفاصل میان استان‌های دیالی و صلاح الدین را در هم کوبیدند.

رسانه‌های عراقی اعلام کردند که مواضع و مخفی‌گاه‌های داعش در میان استان‌های دیالی و صلاح الدین هدف حملات توپخانه ای سنگین نیروهای عراقی قرار گرفت.

این درحالی است که حضور بقایای عناصر تکفیری در دورترین نقاط واقع در میان دیالی و صلاح الدین همواره تهدید امنیتی بزرگی برای این استان‌ها محسوب می‌شوند.

کد مطلب 4906482

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