به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، عملیات‌های ضد تروریستی ارتش عراق در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش عراق مواضع تروریست‌های تکفیری در حدفاصل میان استان‌های دیالی و صلاح الدین را در هم کوبیدند.

رسانه‌های عراقی اعلام کردند که مواضع و مخفی‌گاه‌های داعش در میان استان‌های دیالی و صلاح الدین هدف حملات توپخانه ای سنگین نیروهای عراقی قرار گرفت.

این درحالی است که حضور بقایای عناصر تکفیری در دورترین نقاط واقع در میان دیالی و صلاح الدین همواره تهدید امنیتی بزرگی برای این استان‌ها محسوب می‌شوند.