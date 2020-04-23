روحانی درگذشت مادر شهیدان جعفریان را تسلیت گفت

متن پیام تسلیت حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

«انالله و انا الیه راجعون

درگذشت ام‌الشهداء حاجیه خانم سکینه واعظی؛ مادر بزرگوار شهیدان عالی‌قدر ابراهیم، حسن، محمد و فاطمه جعفریان، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

این مادر فداکار که به تأسی از اسوه صبر و استقامت حضرت زینب(س)، در عمر بابرکت خود فرزندانی شجاع، انقلابی و مبارز تربیت و تقدیم عزت و سربلندی انقلاب و نظام کرد، نام نیک‌اش در دفتر زرین ایثار و شهادت برای همیشه ماندگار خواهد ماند.

اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم آن مادر گرامی و مردم شهیدپرور استان اصفهان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند رحمان برای ایشان رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.»