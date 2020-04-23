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۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳

در پیامی؛

روحانی درگذشت مادر شهیدان جعفریان را تسلیت گفت

روحانی درگذشت مادر شهیدان جعفریان را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور درگذشت مادر شهیدان ابراهیم، حسن، محمد و فاطمه جعفریان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت ام‌الشهداء مادر بزرگوار شهیدان عالی‌قدر ابراهیم، حسن، محمد و فاطمه جعفریان، تاکید کرد که این مادر فداکار که به تأسی از اسوه صبر و استقامت حضرت زینب(س)، در عمر بابرکت خود فرزندانی شجاع، انقلابی و مبارز تربیت و تقدیم عزت و سربلندی انقلاب و نظام کرد، نام نیک‌اش در دفتر زرین ایثار و شهادت برای همیشه ماندگار خواهد ماند.

متن پیام تسلیت حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

«انالله و انا الیه راجعون

درگذشت ام‌الشهداء حاجیه خانم سکینه واعظی؛ مادر بزرگوار شهیدان عالی‌قدر ابراهیم، حسن، محمد و فاطمه جعفریان، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

این مادر فداکار که به تأسی از اسوه صبر و استقامت حضرت زینب(س)، در عمر بابرکت خود فرزندانی شجاع، انقلابی و مبارز تربیت و تقدیم عزت و سربلندی انقلاب و نظام کرد، نام نیک‌اش در دفتر زرین ایثار و شهادت برای همیشه ماندگار خواهد ماند.

اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم آن مادر گرامی و مردم شهیدپرور استان اصفهان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند رحمان برای ایشان رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.»

کد مطلب 4907783
طیبه بیات

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