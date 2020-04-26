خبرگزاری مهر، گروه استانها – محمدحسین عابدی: نامش طرح فاصلهگذاری اجتماعی است اما همهچیز در آن دیده میشود بهجز فاصله! خیلیها آن را پایان کرونا تلقی کردند و از همان شنبه معروف دولتیها، یکباره زندگی روزمره قبل از کرونا را در پیش گرفتند.
از شنبهای که طرح فاصلهگذاری اجتماعی در استان سمنان شروع شد بهیکباره تعداد افرادی که در خیابان ماسک و دستکش داشتند نصف شد. کافی است در میادین اصلی استان بایستید و افرادی که از مقابلتان عبور میکنند را ارزیابی کنید تعداد مردم با ماسک و بدون ماسک را برای دقایقی بشمارید و با دو هفته قبل مقایسه و ماحصل طرح فاصلهگذاری را مشاهده کنید.
مردم شرایط را عادی دیدند
فاصلهگذاری اجتماعی باهدف چرخیدن چرخه خدمات و تولید در کشور و جلوگیری از اثرات سو کرونا بر اقتصاد و اجتماع صورت گرفت اما به پایانی برای این بیماری تلقی شد مردم استان سمنان مانند مردم دیگر استانهای کشور خیلی زود به همهچیز عادت میکنند، کافی است مدتی از گرانی اقلام بگذرد تا برایمان همهچیز عادی شود اما برخی چیزها اگر عادی شوند بسیار خطرناک هستند همین کرونا نمونه خوبی است که نباید هرگز گرفتاری و آسیبهای آنرا فراموش کرد.
فاصلهگذاری اجتماعی باهدف چرخیدن چرخه خدمات و تولید در کشور و جلوگیری از اثرات سو کرونا بر اقتصاد و اجتماع صورت گرفت اما به پایانی برای این بیماری تلقی شد بهنحویکه این روزها تمام اتوبوسهای شرکت واحد، نانواییها، مغازهها و بازارها و بازارچهها به حالت اول خود بازگشتهاند.
کافی است آماری که از کرونا در مراجع رسمی منتشرشده را بررسی کرد تا همهچیز را درباره طرح فاصلهگذاری اجتماعی فهمید. روزنامه ایران در کانال تلگرامی خود ضمن انتشار جدولی از افزایش تعداد کرونایی ها در دوران فاصلهگذاری اجتماعی خبر داد بهنحویکه تعداد تجمعی بیماران کرونایی در روز دهم فروردینماه نزدیک ۴۰ هزار نفر عنوان شد درحالیکه این آمار در روز چهارم اردیبهشتماه بیش از ۸۰ هزار نفر است. موضوع اما این است که تعداد مبتلایان از زمان اجرای طرح بهصورت تصاعدی بالا رفتهاند.
آمار کرونایی ها افزایش یافت
از ابتدا شیوع کرونا رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بهطور مستمر نسبت به ارائه آمار روزانه کرونا مبادرت میورزید موضوعی که البته در دانشگاه علوم پزشکی سمنان رعایت نمیشد و کمتر شاهد ارائه آمار از این دانشگاه بودیم. از زمان اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی دیگر اصلاً آماری از دانشگاه علوم پزشکی سمنان منتشرنشده اما آمار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بسیار واضح و مبرهن است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آمارهای روزانه خود طی روزهای نخست سال ۹۹ به ابتلای روزانه سه الی چهار نفر به کرونا اشاره داشت درحالیکه از روز بیست و ششم و بیست و هفتم فروردینماه تا سوم اردیبهشتماه ۹۹ این آمار به طرز چشمگیری افزوده شدهاند برای مثال در سه روز منتهی به دوم اردیبهشت ۹۹ تعداد مبتلایان کرونا در شاهرود و میامی به ۲۲ نفر افزایشیافته است.
طرح فاصله گذاری به هدفش نرسید
طرح فاصلهگذاری با رعایت الزامات در راستای کاهش کرونا باید اجرا میشد حالآنکه نه زیرساختهای این امر مهیا بود و نه برای آن فرهنگسازی و آموزش ارائهشد یک کارشناس مطالعات اجتماعی بابیان اینکه هر طرحی که در سطح جامعه اجرا میشود باید برای آن هدف و چشماندازی تعریف کرد، گفت: اگر هدف و چشمانداز طرح فاصلهگذاری اجتماعی در استان سمنان افزایش و رونق تولید در کنار آن کاهش ابتلای به کرونا باشد که باید گفت این طرح شکستخورده است چراکه تولید چندان جانی نگرفته و آمار کرونایی هم کاهش نیافته است.
علیرضا معصومی ضمن بیان اینکه دولت در بدترین شرایط موجود در جامعه طرح فاصلهگذاری را اجرا کرد، بیان کرد: طرح فاصلهگذاری با رعایت الزامات در راستای کاهش کرونا باید اجرا میشد حالآنکه نه زیرساختهای این امر مهیا بود و نه برای آن فرهنگسازی و آموزش ارائهشده است لذا این طرح به افزایش کرونا دامن میزند.
وی میافزاید: دولت در همان ابتدا اعتقاد داشت که باید ۷۵ درصد مردم جامعه کرونا بگیرند تا این ویروس ضعیف شود درنتیجه به نظر میرسد دولت چندان با قرنطینه موافق نبود حالآنکه ادامه قرنطینه میتوانست بهراحتی به مقابله با ویروس کرونا منجر شود که این امر صورت نگرفت.
بدترین زمان برای اجرای طرح بود
اینکه مردم فاصلهگذاری اجتماعی را نوعی عادی شدن شرایط در قبال کرونا یافتند دو دلیل دارد نخست ازلحاظ روانی مردم احساس کردند که وقتی همه اصناف بازشدهاند پس یعنی کرونا محدودشده است که البته تصوری اشتباه بود و دوم جبر اقتصادی که سبب میشد مردم برای ارتزاقشان و بالاجبار به خیابانها بروند تا بتوانند نان موردنیاز خانوادهشان را دربیاورند.
یک پزشک متخصص بیماریهای عفونی به خبرنگار مهر، میگوید: زیرساختهای بهداشتی در سطح استان سمنان آماده اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی نیست لذا اجرای این طرح دقیقاً با بدترین زمان ممکن همراه شد چراکه تازه مردم داشتند اهمیت مقابله با کرونا این ویروس خطرناک را درمییافتند که دولت همهچیز را خراب کرد و یکباره مردم شرایط را ساده انگاشتند تا جایی که در فضای مجازی مشاهده کردیم مردی نانهای خریداریشده خودش را روی نیمکت کنار خیابان خنک میکند!
فرشاد محمدی بابیان اینکه بانکها، مراکز تجمع مردم مانند مراکز خرید، بازار و … نهتنها آمادگی مصون نگهداشتن مردم از خطر بیماری کرونا را ندراند بلکه میتوانند به مکانهایی برای ابتلای مردم به این بیماری بدل شوند چراکه زیرساختهایی مانند ضدعفونیکنندهها وجود ندارد.
وی میافزاید: طرح فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند که چین و حتی کره آن را اجرا کرد نمونه موفق این امر بود زیرساختها مهیا بود برای مثال دستبندهای هوشمندی به دست مردم و یا بیماران کرونایی نصب میشد که در صورت بروز علائم بیماری اصلاً در فروشگاهها و بانکها برروی این افراد باز نمیشد لذا در این جامعه میتوان امید به رعایت فاصلهگذاری اجتماعی را داشت اما در شهرهای استان سمنان خیر؛
محمدی بابیان اینکه همه ما میدانیم که چرخ اقتصاد کشور باید بچرخد و این امر با حضور نیروی انسانی ممکن است اما باید در نظر هم داشت که شرایط ما در خصوص کرونا هنوز بحرانی است، ابراز کرد: راهکار اصلی آموزش و آگاه رسانی است که مردم چطور در محل کارشان از خود در برابر کووید ۱۹ دفاع و حفاظت کنند نه اینکه یکباره بدون هیچ برنامهریزیاش یک روز شنبه شرایط را بهگونهای رقم بزنیم که مردم فکر کنند همهچیز تمام شده و دیگر راحت هستند.
چرخ اقتصاد باید بچرخد
فاصلهگذاری اجتماعی اما طرفدارانی هم دارد آنانی که میگویند بالاخره نمیتوان مدتها مردم را در قرنطینه نگه داشت و روزی میرسد که مجبور هستیم مردم را در خیابانها ببینیم.
ناصر کمالیفر از فعالان عرصه اقتصادی که درزمینهٔ داروسازی فعالیت دارد به خبرنگار مهر، میگوید: اقتصاد باید باشد تا مردم بتوانند زندگی کنند حتی اگر قرنطینه هم بخواهد ادامه یابد باز باید چرخ اقتصاد بچرخد که مایحتاج مردم در قرنطینه تأمین شود وگرنه مردم را که نمیتوان به حال خود واگذارد و دولت ورشکسته شود.
اینکه میگویند صاحبخانهها اجارههایشان را کمتر کردهاند یا بخشیدهاند، مانوری بیش نیست کمالی فر بابیان اینکه راهکاری جز رعایت فاصلهگذاری اجتماعی وجود ندارد، بیان کرد: ما نیز میدانیم که ایرادات فراوانی به این طرح وارد است بهخصوص عدم آموزش، آگاهی مردم و زیرساختها و … اما چه باید کرد؟ زمانی بین دو یا سه گزینه یکی را انتخاب میکنیم اما امروز مگر جز این کار گزینه دیگری هم پیش رو قرار دارد؟ پس باید به آن ساخت.
وی بابیان اینکه بسیاری هستند که نمیتوانند در قرنطینه باشند چراکه شغلشان و درآمدشان درخطر است، میگوید: اینکه میگویند صاحبخانهها اجارههایشان را کمتر کردهاند یا بخشیدهاند، مانوری بیش نیست شاید در یک خیابان سه تا پنج صاحبخانه باشد که چنین کاری را کرده باشد مابقی همه اجارهشان را دریافت کردهاند درنتیجه مگر چارهای جز باز کردن مغازهها، ادامه کسبوکار و … میماند.
قرنطینه نباید بیشتر ادامه مییافت
یک متخصص بهداشت محیط نیز به خبرنگار مهر، میگوید: طرح فاصلهگذاری اجتماعی بد نیست چراکه سبب میشود مردم بیرون بیایند و آثار روانی و فشارهای اقتصادی که در دوران قرنطینه داشتند کمتر شود من معتقد هستم که اگر قرنطینه ادامه مییافت مردم ضربات روانی مهلکی از بابت کرونا میخوردند.
منیژه عبادی بابیان اینکه ضررهای روانی کرونا کمتر از ضررهای اقتصادی آن نیست، میگوید: اگر یک هفته دیگر شرایط ادامه پیدا میکرد و طرح فاصلهگذاری اجتماعی اجرا نمیشد مطمئن باشید هزاران نفر به افسردگیهای حاد دچار میشدند که درمانش از خود کرونا سختتر است.
وی میافزاید: رفتار ویروسهای همخانواده کرونا مانند آنفولانزا نشان داده که اتفاقاً هرچه تعداد افراد مبتلا افزایش یابند بهتر میتوانیم آن را شکست دهیم چراکه بدنها مقاوم شده و ویروس ضعیفتر میشود از سوی دیگر ویروس خودش هم به دنبال بقا است درنتیجه قدرت خود را کمتر میکند تا حداقل بتواند در بدن افراد زنده بماند.
مهمان ناخوانده و طرح فاصله گذاری
نظرات متعدد و البته متفاوت هستند فاصلهگذاری اجتماعی مخالفان و موافقان بسیاری دارد، غالب مخالف این طرح کسانی هستند که از منظر پزشکی و درمانی به این امر مینگرند و بیشتر موافقان نگاهی اقتصادی دارند.
مخالفان میگویند دولت این طرح را اجرا کرده تا مردم زودتر کرونا بگیرند و ویروس ضعیف شود اما دراینبین تکلیف بیمارستانها، کادر درمانی خسته و فرسایش یافته، افراد مسن و بیماران قلبی و عروقی و … که بیشتر درخطر هستند چه میشود.
از سوی دیگر موافقان میگویند بالاخره تا ابد نمیتوان در خانه ماند و حال که مشخص نیست تا کی کرونا مهمان ناخوانده جامعه است حداقل باید با رعایت موازین بهداشتی چرخ اقتصاد، خدمات و تولید را چرخاند.
همراهی خوب دولتیها
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان که ریاست ستاد استانی کرونا را هم بر عهدهدارند درباره این طرح به خبرنگار مهر میگوید: تبسنجی و غربالگری در قالب طرحهای کنترل و فاصلهگذاری اجتماعی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی، شبکه بهداشت و درمان، هلالاحمر و … بهخوبی در سطح استان در حال اجرا است.
حبیبالله خجسته پور همراهی عمومی و همگرایی اجرایی با این طرح را خواستار شد و گفت: خوشبختانه همراهی و همکاری خوبی بین دستگاههای اجرایی استان در راستای اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی مشاهده میشود و تمام توان دستگاههای اجرایی برای حفاظت از مردم و همچنین مقابله با کرونا به کار گرفته میشود.
درنهایت باید گفت طرح فاصلهگذاری اجتماعی علیرغم تمام صحبتهای موافقان و مخالفان اجراشده و بیش از ۱۰ روز از اجرای آنهم میگذرد طرحی که علی غم افزایش تعداد بیماران کرونایی توانسته تا حدی هم بهبود شرایط اقتصادی و بهخصوص تولیدی را نیز در استان رقم بزند هرچند هنوز برای قضاوت درباره نتایج این طرح کمی زود است.
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