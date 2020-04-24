به گزارش خبرنگار مهر، سید امید فاطمی درباره بازگشایی دانشگاه‌ها در ترم جاری گفت: ستاد بحران کرونا تنها مرجعی است که می‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد اما با توجه به اتفاقاتی که تا الان رخ داده و خبرهایی که داریم، دانشگاه‌ها این ترم بازگشایی برای تدریس را نخواهند داشت، مگر اینکه برای امتحانات فکری شود که آن بحث دیگری است.

وی تاکید کرد: ولی برای آموزش تا آخر ترم که اواسط خرداد ماه باشد دانشگاه‌ها بازگشایی نمی‌شوند.

تمهیدات اسکان دانشجویان دکتری در دانشگاه‌ها

مدیر آموزش‌های الکترونیکی و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه تهران افزود: برای بحث دانشجویان دکتری نیز یک تمهیدات و شرایطی پیش بینی شده است که در بخشنامه‌های وزارت علوم نیز آمده است دانشگاه‌ها در حال کار بر روی آن هستند، دانشگاه تهران به این سمت رفته که در هر خوابگاه به هر دانشجو یک اتاق بدهد و بتواند دانشجوی دکتری را به این شکل اسکان دهد.