علی شمشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدت نگهداری افرادی که در مراکز ماده ۱۶ به عنوان مراکز اجباری ترک اعتیاد نگهداری می‌شوند به ۳ تا ۶ ماه رسیده با این حال ستاد مقابله با کرونا اجازه ترخیص این بهبودیافتگان را صادر نمی‌کند تا بتوانیم با ظرفیت خالی شده، معتادان متجاهر را در این مراکز نگهداری کنیم.



وی ظرفیت مرکز ماده ۱۶ کرمانشاه را ۲۵۰ نفر اعلام کرد و افزود: متولی ساماندهی معتادان متجاهر سازمان بهزیستی است که در این راستا اعتباراتی هم به مراکز اورژانس اجتماعی و سرپناه‌های شبانه داده شده است.



دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در سطح کشور نیز این مشکل دیده می‌شود، بیان داشت: با این حال جلسه فوق‌العاده ای برگزار و پیشنهادات ارائه شد تا در ستاد مقابله با کرونا استان مطرح شود.

شمشیری گفت: بر مبنای این پیشنهاد در صورت امکان، معتادان بهبود یافته ترخیص شوند و معتادان متجاهر جدید جمع‌آوری شوند تا موجبات نارضایتی مردم فراهم نشود.

وی تصریح کرد: در این راستا باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود که امیدواریم به زودی به نتیجه مطلوب دست یابیم تا کمتر شاهد حضور معتادان متجاهر در ملأ عام باشیم.