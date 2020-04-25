عملیات اجرایی ساخت جاده روستای پیربز از توابع بجنورد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالقاسم چمن بعدازظهر شنبه در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی جاده روستایی پیربز از توابع بجنورد، گفت: اعتبار ساخت این جاده با توجه به محوریتی که داشت، در سفر سرلشکر سلامی، فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به استان، اختصاص یافت.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان‌شمالی افزود: امروز هم‌زمان با اولین روز ماه مبارک رمضان، عملیات اجرایی این پروژه توسط معاونت مهندسی سپاه جوادالائمه (ع) و تیپ مردم پایه سپاه آغاز می‌شود و امیدواریم در کمتر از یک‌سال، جاده را زیر بار ترافیکی ببریم.

استاندار خراسان‌شمالی نیز گفت: سیستم فنی سپاه جوادلائمه (ع) با همکاری دیگر ادارات استان خراسان‌شمالی، این پروژه را اجرایی خواهد کرد.

محمدعلی شجاعی ادامه داد: با افتتاح این پروژه بزرگ، مشکل مردم این منطقه حل می‌شود و به‌راحتی از این مسیر تردد خواهند کرد.

مسئول معاونت مهندسی سپاه جوادالائمه (ع) خراسان‌شمالی نیز در مراسم یاد شده درباره جزئیات این طرح بیان کرد: تکمیل و احداث ابنیه فنی، پل‌ها، خاک‌برداری و خاک‌ریزی تا مرحله زیرسازی و ساب‌گرید، توسط سپاه صورت می‌گیرد.

اسماعیل حاتمی با بیان اینکه هشت میلیارد تومان اعتبار برای ساخت جاده پیربز در جریان سفر سرلشکر سلامی در سال گذشته به خراسان‌شمالی اختصاص یافت، اظهار کرد: جاده شامل راه فرعی و عرضی و ۶ متر آسفالت تمام شده است.

حاتمی گفت: حجم عملیات این محور به طول ۱۰.۵ کیلومتر شامل جاده و کمربندی و خارج کردن جاده روستای پیربز از داخل رودخانه به کمربندی است.

مسئول معاونت مهندسی سپاه جوادالائمه (ع) خراسان‌شمالی با بیان اینکه که جاده اصلی روستا از داخل رودخانه می‌گذرد، تصریح کرد: با انجام این پروژه، مسیر تردد مردم عزیز در این محور اصلاح می‌شود.

وی اضافه کرد: در این پروژه، عملیات خاک‌برداری ۱۸۵ هزار مترمکعب، خاک‌ریزی ۵۴ هزار مترمکعب، ساخت ۳۰ دهانه پل (یک تا چهار متری) و یک پل باکسی بر روی رودخانه توسط سپاه خراسان‌شمالی انجام می‌شود.

حاتمی خاطرنشان کرد: عملیات روسازی این پروژه نیز توسط استانداری خراسان‌شمالی صورت می‌گیرد.