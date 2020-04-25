به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزرای خارجه کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا امروز شنبه با انتشار بیانیه ای خواستار آتش بس بشردوستانه در لیبی شده و از همه طرف های درگیر خواستند تا مذاکرات صلح را از سر بگیرند.

در این بیانیه آمده است: از همه طرف های درگیر در لیبی می خواهیم تا متحدانه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و «استفانی ویلیمامز» (Stephanie Williams) جانشین نماینده ویژه او در امور لیبی همصدا شوند.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: از همه طرف ها در لیبی می خواهیم تا با الهام از ماه مبارک رمضان در از سرگیری مذاکرات برای برقراری آتش بس واقعی در لیبی شرکت کنند.

این بیانیه به امضای «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و ایتالیا رسیده است.

این در حالیست که لیبی با ناآرامی ها و جنگ شدید داخلی رو به رو است و توسط دو دولت موازی در شرق و غرب اداره می شود.

غیر از طرابلس که مرکز دولت تحت ریاست «فایز سراج» رئیس دولت وفاق ملی لیبی قلمداد می‌شود، ژنرال خلیفه حفتر به کمک نیروهای وفادار به خود موسوم به «ارتش ملی» دولتی دیگر را به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رییس مجلس نمایندگان لیبی در شهر «طبرق» در شرق این کشور رهبری می کند.

گفتنی است ویروس کرونا که برای اولین بار در شهر ووهان چین مشاهده شد، در حال حاضر به ۲۰۳ کشور جهان کشیده شده است. در این میان آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان را در جهان به خود اختصاص داده است.

این بیماری در انسان، باعث ایجاد عفونت‌های تنفسی می‌شود که عموماً خفیف هستند. اشکال نادرتر ابتلاء به این ویروس باعث ایجاد بیماری‌هایی نظیر «نشانگان تنفسی حاد» (سارس)، «نشانگان تنفسی خاورمیانه» (مرس) و کووید -۱۹ می‌شوند که می‌توانند مرگبار باشند.