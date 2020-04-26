رئیس شورا جایگاه شوراها را به وزرای ارشاد و بهداشت یادآوری کند

به گزارش خبرنگار مهر، در دویست و دهمین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران محمد جواد حق شناس ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و همچنین روز شوراهای اسلامی به مردم و همکاران در حوزه مدیریت شهری؛ گفت: پیش از هر چیز لازم است یادآوری کنم که شوراهای اسلامی بر مبنای قانون اساسی کشور و قانون خاص خود تشکیل شده و اعضای آن نمایندگان منتخب مردم هستند. نمایندگانی که علاوه بر تعهد قانونی و انسانی خود سوگند یاد می‌کنند که در عمل به وظایف وفادار به مردم و حقوق و منافع ملت باشند.

حق شناس ادامه داد: مطابق همین قوانین شوراها وظیفه اداره امور محلی و نظارت بر آن را به عهده دارند و یکی از موارد مصرح در حوزه وظایف و اختیارات شوراها نظارت بر امور بهداشتی است. این صراحت در اصل یکصدم قانون اساسی و همچنین در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌های مصوب ۱۱/۱۴ /۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن کاملاً روشن است. این ماده قانونی در وظایف شهرداری‌ها و در بند ۴ مقرر می‌دارد " مراقبت در امور بهداشت ساکنین و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه " و در بند ۱۵ مقرر می‌دارد: " جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند".

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی بیان کرد: حال و در شرایط وقوع یک پاندمی و اپیدمی گسترده یک بیماری مسری و خطرناک اعضای شورای شهر تهران بواسطه وظایف صریح و روشن و مسئولیت‌های قانونی، شرعی، انسانی و اجتماعی خود به عنوان نهاد نظارتی و برای آنکه بتواند در اداره امور شهر تصمیمات ضروری و حیاتی و قانونی لازم را اتخاذ کند تقاضا دارد آمار تعداد مبتلایان و فوت شدگان ناشی از شیوع بیماری کرونا به تفکیک و قابل استفاده و به صورت شفاف اعلام شود اما در پاسخ از یک سو رئیس جمهور خارج از انتظار نمایندگان مردم را اقلیت کوچک و کاسب کرونا و بلندگوی بیگانگان می نامد، رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا تلویحاً در نامه‌ای اعتراض به نحوه ارائه آمارها و مطالبه قانونی اعضای شورای شهر را در ردیف تشویش اذهان عمومی و امثال آن قرار می‌دهد! و شهردار علیرغم گذشت یک هفته با خودداری از پاسخ به درخواست مکتوب از ارائه آمار به شورای شهر به دلایل نامشخص و مبهم خودداری می‌کند.

وی گفت: این شیوه برخورد وزیران معظم با شورای شهر یادآور داستان یوسف یعقوب است که برادران بزرگ‌تر "یوسف شورا" او را به چاه انداختند و در پاسخ به پدر گرگ را گناهکار معرفی کردند اما این گرگ درونشان بود که وفا پیشه نکرد.

حق شناس در خاتمه افزود: انتظار می‌رود ریاست شورا ضمن پاسخ قانونی لازم به مسئولین دولتی به ویژه وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت درمان و آ موزش پزشکی جایگاه و مسئولیت قانونی شورای شهر را یاداوری کند و اصرار و تاکید شورا به ضرورت ارائه آمار دقیق ابتلاء و فوت ناشی از کرونا در شهر تهران و اطلاع رسانی به مردم که صاحب اصلی انقلاب هستند را گوشزد کند و به استحضار ایشان برسانند که این شورا از آغاز این دوره جلسات غیر علنی خود را لغو و حتی یک جلسه هم برگزار نکرده است.