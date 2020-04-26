انتقاد حبیب زاده از بلاتکلیفی نصب نماد کارگری در خیابان کارگر

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب زاده در دویست و دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با تبریک فرا رسیدن هفته کارگر و روز معلم گفت: عمده‌ترین مشکلات کارگران شهرداری در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک است که متأسفانه از دوره گذشته مدیریتی مشکلات کارگری در این معاونت باقی مانده و همچنان بخش عمده‌ای از این مشکلات حل نشده است از این رو از آقای مناف هاشمی می‌خواهم هرچه سریع‌تر به این موضوعات ورود پیدا کرده و به این مشکلات رسیدگی کند.‌

رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تجمع هفته گذشته جمعی از کارگران شرکت واحد مقابل معاونت مالی شهرداری تهران، اظهار کرد: به دلیل عدم پرداخت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور بودن کارگران، اکنون حدود ۴۰۰ تن از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی با وجود اتمام دوره خدمت اما به دلیل عدم پرداخت این چهار درصد حق بیمه از بازنشستگی آنها ممانعت شده و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این مورد را هرسال متذکر می‌شویم و هرسال نیز شاهد بروز این مشکل هستیم که می‌طلبد در این خصوص تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران به مشکلات کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با معاونت حمل و نقل و ترافیک اشاره کرد و گفت: یکی از این پیمانکاران که از شرکت‌های معروف در بخش حمل و نقل و ترافیک است به دلیل اینکه سنوات و مطالبات کارگران خود را پرداخت نکرده، دیگر با آن شرکت قرارداد نبسته‌اند. اخیراً شنیده‌ام مدیران آن، شرکت جدیدی را تأسیس و از سوی شهرداری با آنها قرارداد جدید منعقد شده است در صورتی که باید مدیران شرکت جدید، همان مدیر شرکت قبلی باشند؛ بنابراین باید این موضوع را پیگیری و نسبت به آن ورود جدی کرد.

حبیب زاده ادامه داد: سال گذشته جلسه‌ای در کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک با حضور آقای هاشمی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران معاونت حمل و نقل و ترافیک برگزار و قرار شد که به آن مشکلات نیز رسیدگی شود اما متأسفانه همچنان آن مشکلات وجود دارد و گزارشی هم که قرار بود از سوی بازرسان وزارت تعاون در این خصوص تهیه شود، هنوز به شورای اسلامی شهر ارائه نشده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر در بخش دیگری از تذکر خود اعلام کرد: اخیراً برخی از پرسنل از جمله نیروهای حفاظتی شورای اسلامی شهر مراجعه و نسبت به حذف اضافه کاری فروردین ماه خود ابراز گلایه کرده‌اند که در خواست می‌کنم اضافه کاری این پرسنل نیز همچون سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته و پرداخت شود.

رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: لایحه‌ای در دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نمادهای کارگری در خیابان کارگر به شورا ارائه شد که بررسی آن به دوره پنجم رسیده است اما هنوز پس از گذشت دو سال و نیم از شروع دوره پنجم، هنوز تکلیف آن لایحه مشخص نشده است. این موضوع مورد توجه جامعه کارگری است و از بیرون شورا این مساله را دنبال می‌کنند. از هیأت رئیسه می‌خواهم هرچه سریع‌تر این لایحه را پیگیری کند تا در صحن شورا مطرح شود.