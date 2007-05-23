عضو کمیته هدفمند کردن یارانه ها در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که سهمیه بندی بنزین تا حدود زیادی به هدایت یارانه ها کمک خواهد کرد، گفت: در قانون بودجه سال جاری پرداخت 5/2 میلیارد دلار برای این فرآورده نفتی پیش بینی شده، این درحالی است که سال گذشته این رقم حدود 5/5 میلیارد دلار بود.

سید محسن یحیوی ادامه داد: این میزان بنزین تهیه شده با قیمتی ارزان تر از رقم نهایی تمام شده در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت که اگر میزان مصرف آن به همین نحو ادامه پیدا می کرد به 5/6 میلیارد دلار نیز می رسید.

وی با بیان این که در حال حاضر این رقم به 5/2 میلیارد دلار در بودجه سال 86 محدود شده و در نتیجه 4 میلیارد دلار دیگر آن حفظ خواهد شد، افزود: به عبارت دیگر افرادی که اضافه بر سهمیه مصرف می کنند باید با نرخ تمام شده قیمت مصرف آن را بپردازند.

عضو کمیته هدفمند کردن یارانه ها در مجلس در مجلس تصریح کرد: مبلغ 5/2 میلیارد دلار منظور شده در بودجه فقط برای سهمیه بندی 60 میلیون لیتر بنزین است و افراد اگر بخواهند بیش از این میزان را بنزین مصرف کنند باید به میزان قیمت تمام شده آن را خریداری نمایند.

وی نرخ خرید هر لیتر بنزین در خلیج فارس را در حال حاضر 580 تومان و هزینه حمل و نقل و توزیع آن را 40 تا 50 تومان ذکر کرد و گفت: این بنزین در نهایت با قیمت 630 تومان به دست مصرف کننده می رسد.

یحیوی به این موضوع که در بودجه سال جاری به دولت تاکید شده که از بنزین بدون یارانه استفاده کند، اشاره کرد و افزود: با صرفه جویی های مصرف کنندگان جلوی هزینه های اضافی این محصول گرفته می شود.

وی مزایای طرح سهمیه بندی بنزین را از بین رفتن قاچاق آن با نرخ یارانه ای، کاهش آلودگی هوا، کاهش میزان مصرف و هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد.