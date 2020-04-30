پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات اجرایی تصفیه خانه آب شرب تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای همدان، منصور ستوده گفت: عملیات اجرایی تصفیه خانه آب شرب شهرستان تویسرکان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی گفت: این طرح با هدف تأمین آب آشامیدنی شهرهای تویسرکان و سرکان، کاهش هزینه تمام شده تولید آب و کاهش استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی در حال ساخت است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان اضافه کرد: با بهره برداری از این تصفیه خانه، نیاز آبی شهرهای تویسرکان و سرکان تا جمعیت ۱۰۰ هزار نفری تأمین خواهد شد.

ستوده افزود: خط انتقال آبرسانی آب شرب از تصفیه خانه تا شهر تویسرکان ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان همچنین از پیشرفت ۹۰ درصدی تصفیه خانه آب شرب شهرستان ملایر خبر داد و مبلغ سرمایه گذاری اولیه این پروژه را ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: دوره بهره برداری از طرح ۲۵ سال است و تاکنون به میزان ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اعلام اینکه طول خط انتقال آبرسانی از سد کلان به شهرستان ملایر به طول ۳۸ کیلومتر به اتمام رسیده است، افزود: ظرفیت سالانه حجم آب تصفیه شده این پروژه ۱۲ میلیون متر مکعب خواهد بود که با اجرای خط انتقال آب و احداث مخازن آب داخل شهر به ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب عهده دار تأمین آب شرب شهر ملایر خواهد بود.