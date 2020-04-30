محمد ملازم استادیار رادیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به ادعای مدیرکل حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست در خصوص عدم دسترسی این سازمان به مستندات داده‌های سلامت یوزپلنگ‌های پارک پردیسان که به مدت ۱۰ سال تحت نظر این دانشگاه نگه‌داری می‌شدند، گفت: این آزمایش‌ها از همان روز اول به صورت سند دسته بندی شده است و اگر در سازمان‌محیط زیست برخی‌ها به دلیل اختلافات شخصی تمایلی به دریافت آن ندارند، می‌توانند از دانشگاه تهران به عنوان مرجع رسمی و دانشگاه همکار در این پروژه اسناد را دریافت کنند.

سو استفاده از اختلاف‌نظرها به ضرر حیات وحش است

وی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست سال‌هاست از اختلاف نظرهای تخصصی میان دامپزشکان برای پوشاندن ضعف‌های مجموعه خود سو استفاده می‌کند اظهار داشت: دامپزشکان هم مانند هر صنف دیگری اختلاف‌نظرهایی دارند، اما سو استفاده از این موقعیت به ضرر حیات وحش و سازمان محیط زیست خواهد بود.

استاد دامپزشکی با تاکید بر اینکه تا حضور این تیم مدیریتی در سامان محیط زیست هیچ تمایلی با همکاری با آن ندارد و با توجه به شرایط پیش آمده تمام قد پشت دانشگاه تهران و دکتر معماریان (دامپزشک پیشین پارک پردیسان) می‌ایستد، گفت: انصاف نیست که به خاطر اختلافات شخصی مجموعه دانشگاه تهران و زحمات متخصصان همراه زیر سوال برود.

وی افزود: دانشگاه تهران و معماریان حدود ۱۰ سال بدون هیچ چشم‌داشت مالی با سازمان محیط زیست در خصوص ارزیابی سلامت یوزپلنگ‌های ایرانی همکاری داشته اند.

نتایج رادیوگرافی به صورت مستند وجود دارد

این دامپزشک با اشاره به اینکه دست کم ۶ بار بر روی دلبر و کوشکی رادیوگرافی انجام شده و نتایج آن به صورت دیجیتالی از سوی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود، اظهار داشت: از همان روز اول انتقال این دو یوز، رادیوگرافی انجام شده و داده‌هایش تا عنوان شاخص ارزیابی سلامت در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: حتی نتایج این آزمایش‌ها به صورت پایان نامه تدوین و در دانشگاه از آن دفاع شده و مقاله‌ای هم از چکیده این پایان نامه از مجله‌های بین المللی منتشر شد که با یک سرچ ساده گوگل قابل دسترسی است.

شکستگی دندان کوشکی و مشکلات اندام داخلی دلبر پیش از این هم مستند شده بود

ملازم با اشاره به اینکه از دو سال پیش وجود توده خوش خیم در طحال و مشکلات رحمی دلبر اطلاع داشتیم، گفت: شکستگی دندان کوشکی اطلاعات جدیدی نیست و در رادیوگرافی‌های دو سال پیش حیوان وجود داشته است. مدتها درباره این مشکل به صورت تخصصی بحث شده بود وبه این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان برای آن کاری کرد.

اقدامات ملی موجب کسب اعتبار برای مجموعه‌هاست به همین دلیل به دانشگاه مادر سپرده می‌شود

وی با اشاره به اینکه هیچ تیم دامپزشکی برای انجام چنین فعالیت‌هایی توقع دریافت مالی ندارد، ابراز داشت: چنین اقداماتی که جنبه ملی دارد، برای هر مجموعه‌ای کسب اعتبار به همراه دارد و از همین رو انجام این پروژه در هیچ کجای دنیا به غیر از دانشگاه‌های مادر به جای دیگری سپرده نمی‌شود.

وی افزود: در هر مسأله‌ای اختلاف نظر وجود دارد و دولت‌ها برای اینکه مسائل ملی حواشی نداشته باشند رسیدگی به آن را به دانشگاه‌های مادر می‌سپارند، همانطور که پیش از این مسئول انجام پروژه دانشگاه تهران شناخته می‌شد.

ملازم خاطرنشان کرد: متأسفانه سازمان محیط زیست سلیقه‌ای رفتار می‌کند درحالیکه هیچ مجموعه دانشگاهی در کشور امکانات دامپزشکی دانشگاه تهران را ندارد.

دامپزشک حیات‌وحش در کشور داریم

وی اظهار داشت: در کشور ما هیچ دوره رزیدنتی حیات وحشی وجود ندارد و بر این اساس نمی‌توانیم کسی را به عنوان متخصص حیات وحش در هیچ زمینه‌ای معرفی کنیم، اما هر کسی با رده علمی بالاتر از دکترا در صورت کسب تخصص بالینی و گذراندن دوره فلوشیپ و یا دوره دستیاری را در همه جای دنیا به عنوان متخصص معرفی می‌کنند، در واقع این افراد دوره‌های فراعمومی را می‌گذرانند که تعریف همان متخصص را دارد، در کشور ما هم از این دسته متخصصان وجود دارند.